Усюди на цих ділянках діють підрозділи ТрО. Про це повідомили у DeepState 9 березня.

Яка ситуація на прикордонні Сумщини?

У грудні росіяни взяли під контроль ділянку в районі прикордонного села Грабовське. А це – 45 кілометрів квадратних окупованої території.

Противник заліз ще в два населених пункти поряд,

– зазначили аналітики 9 березня.

Йдеться про Попівку та Високе. А ще російська піхота нещодавно зайшла й у населений пункт Сопич – у хорошому екіпіруванні та прикриваючись місцевими жителями.

У червону зону перейшло також село Комарівка, що розташоване трохи південніше.

Нагадаємо, аналітики повідомляли про окупацію села Сопич 7 березня. Перед цим росіяни викрали та вивезли до Брянської області 19 мешканців, які раніше відмовилися від евакуації України, а днями їх показали пропагандисти на телебаченні.



Поблизу Попівки, Високого і Комарівці у росіяни теж мали успіхи, але тоді ці села окупованими ще не були.

Окрім того, вздовж кордону є багато сірих зон. Там теж присутні росіяни, вони вивчають ситуацію.

Аналітики пояснюють, що так окупанти формують собі буферну зону на українській території, аби тримати у безпеці свій кордон і мати ділянки спостереження.

Це свідчить про те, що ворог провів роботу над помилками, зокрема, після Курщини та інших випадків проникнення ЗСУ на російську територію.

"Враховуючи ці проблеми, командуванню давно необхідно звернути увагу на ділянки вздовж кордону, а саме на організацію оборони з боку підрозділів, які там стоять, наявність необхідних ресурсів, які могли б стримувати від провокацій противника", – зазначили у DeepState.

Окрім того, місцевих закликали евакуюватися з прикордонних територій.

