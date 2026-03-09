За словами генерала вперше із 2024 року, з часів Курської наступальної операції, Сили оборони за місяць відновили контроль над більшою площею української землі, аніж за той самий час захопив ворог.

Скільки територій вдалося повернути за лютий 2026 року?

Сирський заявив, що контрнаступ ЗСУ на Олександрівському напрямку триває. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних кілометрів.

Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 квадратними кілометрами території.

Водночас і на багатьох інших напрямках захисники стримують противника шляхом активної оборони та подекуди мають просування вперед.

Головком зауважив, що сили окупантів кількісно переважають майже втричі. Однак навіть попри це, завдяки активним діям ЗСУ, ворог змушений переносити дати своїх запланованих операцій, латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків.