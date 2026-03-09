"Впервые с 2024 года, когда мы проводили Курскую наступательную операцию, наши войска за месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг. Проанализировали эти и другие результаты на рабочем совещании по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в феврале 2026 года. Продолжаем контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. Всего с начала операции восстановлен контроль над более 400 кв. км территории. В то же время и на многих других направлениях наши воины сдерживают противника путем активной обороны и иногда имеют продвижение вперед", – говорится в заявлении Сирского.