Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, уточнив, что говорится о стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Какие 3 основные проблемы испытывает вражеская армия?

Сегодня, по словам военного эксперта, на фронте важной точкой является Гуляйполе (Запорожская область). Противник там существенно давит на украинскую оборону, применял метод образования условных клещей. Одну из их частей сейчас ВСУ отбивают, освобождая территорию от оккупантов, отбрасывая врага с Днепропетровщины. Он объяснил, что есть несколько факторов, почему так произошло.

Первый заключается в том, что враг осуществлял довольно тяжелые наступательные бои, начиная с мая. То есть почти год. В течение этого периода он понес значительные потери. Сторона, которая наступает, имеет большие потери, чем та, которая обороняется,

– подчеркнул Нарожный.

Враг сейчас не может путем мобилизации перекрыть полностью свои потери, поэтому привлекает живую силу из резервов.

В последнее время увеличилось использование со стороны украинского войска FPV-дронов, а также возросло количество уничтоженных им российских разведывательных БпЛА. Есть случаи, когда СОУ уничтожают больше вражеских беспилотников, чем живой силы противника.

"Бывают дни, когда мы уничтожаем до тысячи дронов. Таким образом выбиваем "глаза" врага (разведдроны), тогда он не знает как атаковать. К тому же ему выключили Starlink. Это тоже очень важный фактор, который влияет на ситуацию на линии боестолкновения", – подчеркнул Нарожный.

Как отметил военный эксперт, это означает, что у российских бойцов или нет связи вообще, или она существенно ограничена. Как следствие – они не могут передавать широкополосную информацию, в частности видео с разведдронов, которых с каждым новым днем у них становится меньше.

Мы сейчас наступаем только на одном направлении – Александровском. Эта ситуация в ближайшее время не изменится, этот тренд уже сложился,

– уверен Нарожный.

Подытоживая, военный эксперт отметил, что Силы обороны сбивают вражеские разведывательные дроны своими БпЛА-истребителями. Связь, по его убеждению, у российских оккупантов из-за блокировки терминалов Starlink не восстановится, а чтобы набрать большое количество личного состава – придется в России объявлять мобилизацию, что тоже вряд ли будет сделано.

