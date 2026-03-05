Там они пытаются захватить поселок Степногорск, что в Запорожской области. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, комментируя вопрос о приоритетных задачах россиян на фронте.
Что происходит на юге?
По словам Волошина, вражеские войска проводят перегруппировку сил и уменьшают интенсивность обстрелов и авиаударов. При этом количество боевых столкновений на южных отрезках фронта остается приблизительно одинаковым.
В то же время россияне выбрали себе приоритетное направление – Ореховский. Именно оттуда, как уточнил спикер, уже около полугода украинские бойцы выбивают противника, поэтому он не имеет успеха. В то же время один из населенных пунктов остается главной целью захватчиков.
Враг по побережью бывшего Каховского водохранилища пытается прорваться и взять под контроль Степногорск,
– отмечал Волошин.
Кроме того, по данным разведки, россияне стараются продвинуться и ближе к Орехову, штурмуя Щербаки, Малые Щербаки и Малую Токмачку. "Враг имеет задачу закрепиться в окрестностях Орехова", – добавил спикер.
Какова ситуация вблизи Степногорска: смотрите карту DeepState
Спикер отметил, что самым горячим остается Гуляйпольское направление. Кроме прямых штурмов, россияне активно применяют тактику просачивания небольшими группами в тыл украинской обороны, пытаясь проникнуть как можно глубже.
Он также прокомментировал российскую пропаганду, которая регулярно заявляет о якобы захвате нескольких сел и поселков, но на самом деле ни одно из них не перешло под контроль оккупантов.
Волошин объяснил, что в течение прошлой и текущей недели звучали названия Горькое, Веселянка (Ореховское направление), Придорожное и другие пункты на Гуляйпольском направлении – все эти населенные пункты и в дальнейшем удерживаются Силами обороны Украины.
Особое внимание враг уделяет попыткам овладеть селом Железнодорожное, за которым расположено Горькое. Россияне делают это, чтобы обойти Гуляйполе с флангов, вытеснить оттуда украинские подразделения и развить наступление в направлении Запорожья.
По словам представителя, вблизи Железнодорожного противник уже потерял несколько своих подразделений. В то же время оккупанты продолжают регулярно наносить авиаудары вертолетами, в частности по селу Волшебное.
Что известно о положении на других направлениях фронта?
По данным Института изучения войны, недавно россияне достигли определенных тактических успехов в районе Константиновка – Дружковка в Донецкой области. В то же время Силы обороны удерживают позиции или даже продвигаются на Александровском направлении.
На Покровском направлении оккупанты, пользуясь туманом, подвозят живую силу на автомобилях и вездеходах непосредственно к украинским позициям, а после рассеивания тумана начинают штурмы.
На Харьковщине же таки ведутся без серьезного планирования и подготовки. Кроме того, у противника серьезные проблемы с логистикой – поставки на передовые рубежи, особенно в "серых зонах", значительно затруднены.