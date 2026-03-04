Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор, заместитель командира 4 батальона "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко, уточнив, что речь идет о боеприпасах, управляемых и фугасных авиабомбах, беспилотниках (в частности "Ланцеты", "Молнии").
Как враг стремится улучшить связь?
Из-за блокировки для россиян терминалов Starlink использование ими дронов уменьшилось, но противник пытается искать альтернативы интернет-связи. Враг пробует использовать технологию в виде Wi-Fi-мостов, когда сигнал передается не так как у каждого в квартире на 20 – 50 метров, а на несколько десятков километров.
Делается это через тарелки Wi-Fi. Эта технология имеет определенные недостатки, потому что эти тарелки заметны, они выглядят как спутниковые,
– озвучил Назаренко.
Противник пробует просочиться: темп движения разный
Российские оккупанты на Покровском отрезке фронта в дальнейшем используют метод продвижения малыми пехотными группами. Они движутся от блиндажа к подвалу и далее к другим убежищам. Такие группы по 2 – 4 бойца пытаются инфильтрироваться в украинскую оборону.
"Они пробуют проползать, пролазить к какому-то укрытию, там закрепиться и находиться. Эти группы противника в пределах "килзоны" вовремя обнаруживаются и в большинстве случаев уничтожаются ударными БпЛА, артиллерией, минометами. Случаются и стрелковые стычки", – рассказал Назаренко.
По словам заместителя командира батальона, несколько дней назад украинские разведчики взяли в плен российских оккупантов, которые как раз сидели в норе, куда добрались, передвигаясь малой группой.
"Это "купленные" бойцы, которым пообещали огромные деньги. Их деньгами заманили на полигон, где уже с ними проводят другие разговоры. Если в 2022 году Россия своих солдат не считала за людей, то сейчас тем более. Под страхом расстрела они идут в штурмы как "пушечное мясо". Для России это один из самых дешевых ресурсов, которым она пытается продолжать давить на нас", – объяснил Назаренко.
Он обратил внимание на то, что темп движения таких пехотных групп каждый день разный. Бывает, что только одна группировка пробует продвигаться, а бывает, что в течение суток таких групп несколько.
В своих тылах враг, как констатирует заместитель командира батальона, имеет достаточное количество резервов. Поэтому имеет возможность постоянно пополнять свои потери. В большинстве случаев такие группы оккупантов – на скорую руку собраны, неподготовленные, однако случаются и опытные бойцы.
- В Генштабе отчитались, что с начала суток по состоянию на 16:00 4 марта оккупанты 10 раз пытались потеснить украинских защитников на Покровском отрезке фронта. В частности с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Гришино, Удачное, Муравка, Молодецкое и в сторону Красного Лимана. Боестолкновения продолжаются.
- Представитель группировки войск "Восток", майор Григорий Шаповал рассказал, что российские бойцы активизировались с целью окружить такие города как Покровск и Мирноград. Для противодействия СОУ проводят усиленную аэроразведку. Кроме того – осуществляют дополнительное минирование путей, которыми могут двигаться оккупанты.
Начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко сообщил, что противник для продвижения вперед использовал неблагоприятные погодные условия. На днях стало известно из радиоперехватов, что враг планирует отправить на штурм подразделение из наемников в количестве 50 человек. Он предположил, что они могут быть из африканских стран.