За 12 лет российско-украинской войны, мы пережили едва ли не самую сложную зиму. Сложные погодные условия ухудшали ситуацию на фронте, а враг, пользуясь морозами, атаковал нашу энергетику, чтобы погрузить страну во тьму и холод. Однако достичь своего россиянам не удалось.

По состоянию на начало весны 2026 года, самые ожесточенные бои идут в районах Покровска, Гуляйполя и Славянска. Также бои продолжаются в приграничье Сумской, в Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Херсонской областях.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Какой была зима на фронте?

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года на фронте произошло 15 933 боевых столкновения, в среднем – более 170 атак врага ежедневно. Особенно много атак проводил враг в туманные дни, поскольку тогда хуже работают дроны. Также россияне пытались воспользоваться морозами для форсирования больших водных преград, таких как Северский Донец.

Этой зимой Силы обороны выбили россиян из Купянска, одновременно врагу удалось захватить город Северск в Донецкой области. Также враг начал серию атак в приграничье Сумской области – там россияне совершили несколько прорывов.

Особенно много атак пришлось также и на Запорожскую область. Однако Силы обороны смогли отбить позиции и зачистить некоторые участки в районе областного центра. Также Силы обороны осуществили масштабную контратаку в Днепропетровской области.

По направлениям ситуация в течение зимы была такой:

Покровское – 3 994 атаки;

Гуляйпольское – 2 139 атак;

Константиновское – 1 639 атак;

Лиманское – 1 079 атак;

Александровское – 1 011 атак;

Харьковское – 783 атаки;

Славянское – 607 атак;

Купянское – 481 атака;

Ореховское – 240 атак;

Сумское – 233 атаки;

Краматорское – 136 атак;

Приднепровское – 103 атаки;

Динамика боев в последнюю неделю зимы

В последние дни февраля и в первый день весны суммарно на фронте произошло 1 196 боевых столкновений. В последние дни зимы россияне ослабили давление на Покровском направлении, одновременно усилили его на Гуляйпольском и Славянском. Несколько дней подряд именно на район Гуляйполя приходится больше всего вражеских атак.

По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 227 атак;

Гуляйпольское – 220 атак;

Константиновское – 111 атак;

Славянское – 59 атак;

Лиманское – 56 атак;

Александровское – 47 атак;

Харьковское – 44 атаки;

Купянское – 34 атаки;

Сумское – 23 атаки;

Краматорское – 12 атак;

Ореховское – 10 атак;

Приднепровское – 3 атаки.

Несмотря на все вражеские атаки, линия соприкосновения в течение последней недели зимы не претерпела никаких изменений на Сумском, Харьковском, Купянском, Лиманском, Константиновском, Александровском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Что происходит в направлении Славянска?

Сейчас Славянское направление становится все более сложным участком, ведь враг считает его приоритетным. Поскольку FPV-дроны уже терроризируют Николаевку и восточные окраины Славянска, продвижение для россиян сейчас – возможность усиливать террор города.

В Николаевке и близлежащих населенных пунктах уже объявлен так называемый длинный комендантский час – с 15:00 до 11:00. Россияне атакуют с помощью КАБов, реактивной артиллерии и дронами различных типов.

На прошлой неделе российские войска имели продвижение на нескольких участках. Прежде всего – вблизи Закитного и Ямполя. Также враг имел продвижение у Свято-Покровского и Резниковки.

И особенно сложная ситуация в районе трассы Бахмут – Славянск. Там россияне продвинулись в Никифоровке, Федоровке Второй и Приволье в направлении Рай-Александровки.





Ситуация на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Россияне продвинулись в Часовом Яру

Часов Яр – город на Краматорском направлении, который еще в июле прошлого года "взяли" российские войска, хотя до сих пор значительная часть населенного пункта под контролем Украины.

На прошлой неделе врагу удалось продвинуться вблизи южных окраин города и на окраине микрорайона Цех №2 на юге Часового Яра. Россияне пытаются захватить город, поскольку он является препятствием для окружения Константиновки.





Ситуация в Часовом Яру / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян в районе Покровска

Район Покровска остается самым тяжелым участком на всей линии фронта. Однако здесь каждое продвижение врагу дается большой кровью. Однако прошлая неделя на направлении была одной из самых стабильных за довольно долгое время.

На прошлой неделе российские войска продвинулись на северо-запад от Покровска в сторону Гришино. Северо-восточная часть Покровска – в серой зоне. То же самое касается и северо-западной части Мирнограда. Большинство этих городов, к сожалению, оккупировано.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Какой будет весна на фронте?

Уже в последние дни февраля количество вражеских атак несколько уменьшилось – вероятно, это связано с тем, что из-за потепления и таяния снегов, а также дождей, кое-где образовалось сильное болото. Хотя все же на отдельных участках количество атак остается на высоком уровне.

В весенней кампании для россиян, вероятно, приоритетом №1 станет город Славянск, а также Гуляйпольское направление – для продвижений в Запорожской области.

Также приоритетной целью врага является город Константиновка. На Покровском направлении враг будет пытаться завершить оккупацию Покровска и Мирнограда и продолжать атаки на Родинское, Белицкое, Доброполье, Белозерское и далее на север.

Однако если погода будет более благоприятной, чем была зимой, вражеские планы уничтожать нашим воинам будет немного проще. А еще больше помочь им может поддержка каждого из нас, потому что для сильной армии нужен надежный тыл. Есть много способов помочь нашей армии, самый простой из них – донат на нужды подразделений.

