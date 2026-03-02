За 12 років російсько-української війни, ми пережили чи не найскладнішу зиму. Складні погодні умови погіршували ситуацію на фронті, а ворог, користуючись морозами, атакував нашу енергетику, щоб занурити країну в пітьму і холод. Однак досягти свого росіянам не вдалося.

Станом на початок весни 2026 року, найзапекліші бої точаться в районах Покровська, Гуляйполя та Слов'янська. Також бої тривають у прикордонні Сумщини, на Харківщині, Дніпропетровщині, Луганщині та Херсонщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Якою була зима на фронті?

З 1 грудня 2025 року по 28 лютого 2026 року на фронті відбулося 15 933 бойових зіткнення, в середньому – понад 170 атак ворога щодня. Особливо багато атак проводив ворог у туманні дні, оскільки тоді гірше працюють дрони. Також росіяни намагалися скористатися морозами для форсування великих водних перешкод, як-от Сіверський Донець.

Цієї зими Сили оборони вибили росіян з Куп'янська, водночас ворогу вдалося захопити місто Сіверськ на Донеччині. Також ворог почав серію атак в прикордонні Сумщини – там росіяни здійснили кілька проривів.

Особливо багато атак припало також і на Запоріжжя. Однак Сили оборони змогли відбити позиції та зачистити деякі ділянки в районі обласного центру. Також Сили оборони здійснили масштабну контратаку на Дніпропетровщині.

За напрямками ситуація протягом зими була такою:

Покровський – 3 994 атаки;

Гуляйпільський – 2 139 атак;

Костянтинівський – 1 639 атак;

Лиманський – 1 079 атак;

Олександрівський – 1 011 атак;

Харківський – 783 атаки;

Слов'янський – 607 атак;

Куп'янський – 481 атака;

Оріхівський – 240 атак;

Сумський – 233 атаки;

Краматорський – 136 атак;

Придніпровський – 103 атаки;

Динаміка боїв в останній тиждень зими

В останні дні лютого та в перший день весни сумарно на фронті відбулося 1 196 бойових зіткнень. В останні дні зими росіяни послабили тиск на Покровському напрямку, водночас посилили його на Гуляйпільському та Слов'янському. Кілька днів поспіль саме на район Гуляйполя припадає найбільше ворожих атак.

За напрямками ситуація наступна:

Покровський – 227 атак;

Гуляйпільський – 220 атак;

Костянтинівський – 111 атак;

Слов'янський – 59 атак;

Лиманський – 56 атак;

Олександрівський – 47 атак;

Харківський – 44 атаки;

Куп'янський – 34 атаки;

Сумський – 23 атаки;

Краматорський – 12 атак;

Оріхівський – 10 атак;

Придніпровський – 3 атаки.

Попри всі ворожі атаки, лінія зіткнення протягом останнього тижня зими не зазнала жодних змін на Сумському, Харківському, Куп'янському, Лиманському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках говоримо далі.

Що відбувається в напрямку Слов'янська?

Зараз Слов'янський напрямок стає все складнішою ділянкою, адже ворог вважає її пріоритетною. Оскільки FPV-дрони уже тероризують Миколаївку та східні околиці Слов'янська, просування для росіян зараз – можливість посилювати терор міста.

У Миколаївці та прилеглих населених пунктах уже оголошена так звана довга комендантська година – з 15:00 до 11:00. Росіяни атакують за допомогою КАБів, реактивної артилерії та дронами різних типів.

Минулого тижня російські війська мали просування на кількох ділянках. Насамперед – поблизу Закітного та Ямполя. Також ворог мав просування біля Свято-Покровського і Різниківки.

І особливо складна ситуація в районі траси Бахмут – Слов'янськ. Там росіяни просунулися в Никифорівці, Федорівці Другій та Привіллі в напрямку Рай-Олександрівки.





Ситуація на Слов'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни просунулися в Часовому Яру

Часів Яр – місто на Краматорському напрямку, яке ще в липні минулого року "взяли" російські війська, хоча досі значна частина населеного пункту під контролем України.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися поблизу південних околиць міста та на околицях мікрорайону Цех №2 на півдні Часового Яру. Росіяни намагаються захопити місто, оскільки воно є перешкодою для оточення Костянтинівки.





Ситуація в Часовому Яру / Карта DeepStateMAP

Просування росіян в районі Покровська

Район Покровська залишається найважчою ділянкою на всій лінії фронту. Проте тут кожне просування ворогу дається великою кров'ю. Однак минулий тиждень на напрямку був одним із найстабільніших за доволі довгий час.

Минулого тижня російські війська просунулися на північний захід від Покровська в бік Гришиного. Північно-східна частина Покровська – у сірій зоні. Те саме стосується і північно-західної частини Мирнограда. Більшість цих міст, на жаль, окупована.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Якою буде весна на фронті?

Уже в останні дні лютого кількість ворожих атак дещо зменшилася – ймовірно, це пов'язано з тим, що через потепління і танення снігів, а також дощі, подекуди утворилося сильне болото. Хоча все ж на окремих ділянках кількість атак залишається на високому рівні.

У весняній кампанії для росіян, ймовірно, пріоритетом №1 стане місто Слов'янськ, а також Гуляйпільський напрямок – для просувань у Запорізькій області.

Також пріоритетною ціллю ворога є місто Костянтинівка. На Покровському напрямку ворог намагатиметься завершити окупацію Покровська і Мирнограда та продовжувати атаки на Родинське, Білицьке, Добропілля, Білозерське і далі на північ.

Однак якщо погода буде більш сприятливою, ніж була взимку, ворожі плани нищити нашим воїнам буде трохи простіше. А ще більше допомогти їм може підтримка кожного з нас, бо для сильної армії потрібен надійний тил. Є багато способів допомогти нашому війську, найпростіший із них – донат на потреби підрозділів.

