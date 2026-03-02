Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что оккупанты продолжают попытки инфильтроваться. Для этого используют туман, дождь, плохую видимость для аэроразведчиков.
Потери России возле Покровска растут
Хотя россияне пытаются продвинуться на несколько десятков квадратных метров территории, но с помощью аэроразведки, радиоперехватов, их действия отслеживают. Как только появляется возможность, по врагу наносят удар с дронов или артиллерии.
Со своей стороны оккупанты также очень активно применяют артиллерию, есть очень много FPV дронов как на радиоуправлении, так и на оптоволокне. В последнее время существенно возросло количество барражирующих боеприпасов типа "Молния". Только на Покровском направлении их сбивают десятками.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
"Например, за февраль 2026 года только один зенитный дивизион бригады "Рубеж" сбил более 300 воздушных целей. Это только в нашей полосе ответственности. Если говорить обо всем Покровском направлении, то цифра значительно больше, говорится уже о тысячах целей", – рассказал Даниил Борисенко.
Что нового задумал враг на этом направлении?
Украинские военные держат оборону, оперативно отслеживают все передвижения противника и пытаются как можно эффективнее его уничтожать. По подсчетам 7 корпуса десантно-штурмовых войск, который также держит оборону на Покровском направлении, в течение февраля 2026 года было уничтожено около 400 единиц автомобильной и бронированной техники, ликвидировано более 1000 оккупантов.
Из интересного, то, например, с радиоперехватов нам стало известно, что в последнее время на нашем направлении россияне готовят штурмовое подразделение из 50 наемников. В радиоэфире противник называет их "черными". Мы пока точно не знаем, или это выходцы из африканских стран, или может так россияне называют своих "кавказских соседей", однако они готовятся,
– поделился военный.
Более того, враг активно готовится применять лошадей для продвижения. Наверное, причина в том, что очень большое количество их легкой техники: квадроциклов, мотоциклов – уже уничтожили. Поэтому сейчас россияне отрабатывают у себя на полигонах тактику передвижения вдвоем на лошади.
Интересно, что второй номер играет роль прикрытия от наших FPV, то есть имеет задачу сбивать дрон с лошади прямо на ходу. Такие перехваты есть, но время покажет, действительно ли враг их реализует.
Важно! Бригада "Рубеж" проводит сбор на наземный дрон. Он нужен для медицинской эвакуации и поможет сохранить жизнь наших военных на фронте. Приобщиться к сбору может каждый по ссылке!
Что происходит возле Покровска: последние новости
- Россияне в очередной раз заявили о полной оккупации Покровска, но украинские военные опровергли эту информацию. Силы обороны противодействуют активному продвижению врага возле Покровска и Мирнограда. Усиленно работает аэроразведка, проводится минирование дорог, которые могут использовать оккупанты.
- Покровско-Мирноградское направление остается самым горячим на фронте, но именно там враг теряет больше всего ресурсов. Удержание этих городов позволяет Украине замедлять врага, сдерживать его силы. Оккупанты не могут использовать их на юге и создать там плацдармы, как они планировали.
- Для продвижения Россия использует малые пехотные группы. Также враг усилил давление на Мирноград, чтобы окружить позиции украинских десантников. Оккупанты пытаются выбить Силы обороны из северной части города и окрестностей, а в центре устанавливают антенны, чтобы усилить работу своих беспилотников.