Сейчас на поле боя сложилась не лучшая ситуация для армии врага. Украинские военные отбивают территории и останавливают россиян на тяжелых участках фронта. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, как россияне планируют выбраться из непростых условий на фронте и хватит ли им сил выполнить нелегкие прихоти Путина.

Какие большие цели ставит Россия на 2026 год?

Перед россиянами стоит задача выйти на административные границы Донецкой области до конца апреля. Уже не первый год Владимир Путин и военное руководство России декларирует подобную цель, но из-за сопротивления украинцев ее достичь так и не удалось. Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов предположил, что это не единственная большая цель России на 2026 год.

Они также хотят захватить Одессу, Херсон, Николаев. Но то, что они этого хотят – не означает, что так все и будет. Захват Одессы, Херсона и Николаева – это вообще бред. Такой же бред – выход на админграницы Донецкой области до конца весны или даже до конца лета,

– подчеркнул военный.

Дело в том, что Силы обороны контролируют главную агломерацию в Донецкой области, в которую входят четыре крупных города – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Города пролегают с севера на юг и именно так пытались продвигаться россияне.

"В прошлом году у них был очередной дедлайн для захвата Константиновки, но до сих пор этого сделать не могли. Да, бои идут, россияне инфильтруются на южные окраины города, но это все. Они даже Часов Яр до сих пор не контролируют – маленький город, о "захвате" которого также много говорили", – заметил Сазонов.

Медленно россияне продвигаются и на других участках. С большими потерями россияне иногда могут продвигаться до километра на том или ином отрезке фронта.

"У них плохо получается не то что штурмовать крупные города, а даже продвигаться к ним. Они это делают медленно и с огромными потерями. Весь вопрос – в резервах. Они бы могли сконцентрировать большие силы и прорываться, как когда-то под Бахмутом или Авдеевкой, но где эти силы взять? Резервов у России нет. Набирают сейчас они меньше чем теряют", – объяснил военный.

Обратите внимание! Недавно новый министр обороны Украины Михаил Федоров очертил стратегические цели Украины в войне. Среди них – ликвидировать не менее 50 тысяч россиян в месяц, что серьезно подорвет возможность врага пополнять свою армию.

Россиянам просто неоткуда перебросить больше сил. Ослабление любого направления может привести к еще большим проблемам. Так враг и оказывается в тупике, получая "бумажные победы". Вроде "взятия Купянска", о чем лично заявлял Путин. Однако город до сих пор полностью под контролем ВСУ.

Россия еще не раз будет рассказывать о фантомных успехах на поле боя, чтобы давить, в частности, в мирном процессе. Но в реальности продвижений просто нет.

Какие приоритетные направления на фронте определили россияне?

Офицер ВСУ Андрей Ткачук отметил, что будут продолжать россияне и Покровско-Мирноградскую кампанию. Она серьезно затянулась, ведь еще осенью 2025 года пропагандисты кричали о том, что и Покровск, и Мирноград уже захватили. Однако по состоянию на конец февраля 2026 года ничего подобного так и не произошло.

7 корпус ДШВ, который отвечает за оборону агломерации, сделал колоссальную работу по истощению врага. Ведь, несмотря на все, Покровско-Мирноградское направление остается крупнейшим по количеству ежедневных боестолкновений. Враг и дальше вымучивает там свои войска и ресурсы,

– отметил Ткачук.

После этого на весенне-летнюю кампанию у россиян остается два приоритетных направления – Славянско-Краматорская агломерация и Запорожская область. Оккупанты хотят как можно ближе подойти к областному центру, чтобы терроризировать и истощать население там.

На юге враг уже готовил плацдарм и ударный кулак для наступления в сторону Запорожья: по Степногорскому и Ореховскому направлениям и со стороны Гуляйполя.

"Успешные контрдействия Сил обороны там сбили темп россиян и испортили их настроения. Мы отбили определенные территории, зачистили их. Теперь у них дилемма: или тратить время на восстановление утраченных позиций, или сразу атаковать Запорожье с менее выгодных рубежей, рискуя резервами", – объяснил офицер ВСУ.

Также Россия уже давит на Славянско-Краматорскую агломерацию со стороны Лимана и Константиновки. Однако для полноценного наступления врагу нужно высвободить силы из-под Покровска. Именно поэтому украинские защитники до сих пор удерживают позиции на этом участке фронта.

В то же время у Славянска и Покровска еще с 2014 года построен мощный оборонительный пояс. То есть, даже добравшись в ту сторону, россиянам не удастся сразу легко захватить украинские города. Даже иностранные аналитики сомневаются, что бои за Славянско-Краматорскую агломерацию могут закончиться быстрее, чем в 2027 году.

Путин уже не верит в победу?

Интересно добавить, что к четвертой годовщине полномасштабного вторжения представитель Путина заявил, что Россия не собирается заканчивать так называемую СВО, потому что все ее цели еще не были достигнуты. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заметил, что и сам Путин делал интересные заявления на фоне того, что на фронте на самом деле нет никаких успехов для россиян.

Путин сказал, что Россия уже получила "огромную стратегическую победу", которая заключается в "непоражении" России на стратегическом уровне. Получается так, что в оперативно-тактическом плане потерпели поражение и сам Путин это признал. Конечно, на поле боя нет такой ситуации, чтобы россияне могли говорить о своих достижениях,

– объяснил Братчук.

Даже российские пропагандисты уже не до конца понимают, в чем же заключаются цели войны. Им становится все сложнее говорить о перспективе, ведь для них она становится все более мрачной. Поэтому громкие заявления о выходе на админграницы Донецкой области до конца весны является лишь попыткой затянуть прежде всего мирный процесс.

Дипломатическим путем россияне хотят попытаться выбить лучшие условия для себя, понимая, что больших достижений на фронте, чем сейчас, им, скорее всего, так и не удастся достичь.

"Они хотят найти выход из очень сложной ситуации. Продолжение войны – это не об их уверенности в победе, а о сложном состоянии на поле боя, которое как-то нужно исправить", – резюмировал Братчук.

