А также усилить асимметричные и киберудары по россиянам и российской экономике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Федорова.

Какие цели Украины в войне?

По словам Федорова, сделать цену войны для России нужно такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой. Глава Минобороны отметил, что дипломаты занимаются собственным треком, но ведомству параллельно нужно делать свое.



Для этого, в частности, необходимо перестроить менеджмент.

Мы хотим изменить парадигму, что Минобороны – это только закупки и обеспечение. Это работа гражданского надзора и координации. Нам нужен правильный диалог, правильная синхронизация,

– объяснил Федоров.

Он также добавил, что нужно ставить правильные задачи, ведь система, у которой их нет, начинает болеть. Менеджмент должен строиться вокруг тех, кто способен достигать определенных целей. Если же люди не демонстрируют результатов, которые подлежат измерению, они не могут оставаться в системе.

Вторая стратегическая цель – убивать 50 тысяч россиян в месяц. Федоров отметил, что в прошлом месяце украинцы убили 35 тысяч оккупантов и все эти потери верифицированы на видео. Если достичь показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом, ведь Россия воспринимает людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны.

Какие потери Украина нанесла России?