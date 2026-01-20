Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

Какие потери врага на войне на 20 января?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 228 570 (+1 130) человек;
  • танков – 11 579 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 928 (+6);
  • артиллерийских систем – 36 393 (+60);
  • РСЗО – 1 618 (+1);
  • средств ПВО – 1 279 (+1);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 111 140 (+925);
  • крылатых ракет – 4 163 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 75 067 (+191);
  • специальной техники – 4 048 (+3).

Потери России в войне против Украины на 20 января
Потери России в войне против Украины на 20 января / Фото Генштаб

Что известно о последних успешных операциях в тылу врага?

  • Разведчики подразделения "Артан" ГУР провели успешный рейд на Лиманском направлении, обнаружив и зачистив ряд укрытий российских оккупантов. Гуровцы уничтожили личный состав противника и пополнили обменный фонд пленными солдатами России.

  • Бойцы 132 ОРБ за сутки зачистили около 900 метров территории на Покровском направлении. Операторы БпЛА "Кары небесной" 132 батальона постоянно наблюдали за районом с воздуха. Они обнаруживали российских военных и контролировали их перемещение, а мобильные группы на квадроциклах осуществляли маневренное продвижение и непосредственную зачистку.

  • Западные разведданные свидетельствуют, что в боях за Купянск российская армия потеряла в 27 раз больше личного состава, чем Силы обороны Украины. Во время контрнаступления около 200 оккупантов оказались в оперативном окружении в черте города.