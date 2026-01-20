Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зведення Генштабу.

Які втрати ворога на війні на 20 січня?

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 579 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 928 (+6);
  • артилерійських систем – 36 393 (+60);
  • РСЗВ – 1 618 (+1);
  • засобів ППО – 1 279 (+1);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925);
  • крилатих ракет – 4 163 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 75 067 (+191);
  • спеціальної техніки – 4 048 (+3).

Втрати Росії у війні проти України на 20 січня
Втрати Росії у війні проти України на 20 січня / Фото Генштаб

Що відомо про останні успішні операції в тилу ворога?

  • Розвідники підрозділу "Артан" ГУР провели успішний рейд на Лиманському напрямку, виявивши та зачистивши низку укриттів російських окупантів. Гурівці знищили особовий склад противника та поповнили обмінний фонд полоненими солдатами Росії.

  • Бійці 132 ОРБ за добу зачистили близько 900 метрів території на Покровському напрямку. Оператори БпЛА "Кари небесної" 132 батальйону постійно спостерігали за районом з повітря. Вони виявляли російських військових та контролювали їхнє переміщення, а мобільні групи на квадроциклах здійснювали маневровне просування та безпосередню зачистку.

  • Західні розвіддані свідчать, що у боях за Куп'янськ російська армія втратила у 27 разів більше особового складу, ніж Сили оборони України. Під час контрнаступу близько 200 окупантів опинилися в оперативному оточенні в межах міста.