Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зведення Генштабу.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:



Втрати Росії у війні проти України на 20 січня / Фото Генштаб

Розвідники підрозділу "Артан" ГУР провели успішний рейд на Лиманському напрямку, виявивши та зачистивши низку укриттів російських окупантів. Гурівці знищили особовий склад противника та поповнили обмінний фонд полоненими солдатами Росії.

Бійці 132 ОРБ за добу зачистили близько 900 метрів території на Покровському напрямку. Оператори БпЛА "Кари небесної" 132 батальйону постійно спостерігали за районом з повітря. Вони виявляли російських військових та контролювали їхнє переміщення, а мобільні групи на квадроциклах здійснювали маневровне просування та безпосередню зачистку.