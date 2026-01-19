Змінюється підхід до бойових дій, адже холод вносить свої корективи. Спеціально для 24 Каналу військовослужбовці ЗСУ поділились, що змінилось на фронті з настанням холодів та чому росіянам через це стало складніше.

Цікаво також Самі залізли в котел: експерти розібрали, де росіянам завдали небачених раніше втрат

Як мороз впливає на роботу військових?

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко наголосив, що зима – один з найскладніших періодів року на фронті. Особливо, коли "мінуси" настільки великі, як цьогоріч.

Це впливає на роботу безпілотників, бо батареї швидше розряджаються. Дрони не можуть бути довго у повітрі й долетіти до завданої точки, не можуть підняти заплановану вагу. Тому, їх потрібно добре зігріти перш ніж стартувати,

– пояснив військовий.

Мінусова температура має вплив і на техніку, адже вона у будь-який момент може просто не завестися. Наприклад, більшість автомобільної та бронетехніки у ЗСУ працює на дизельному пальному. Якщо морози перевищують за -20, тоді у паливній системі може з'явитися парафін. Проте українські військові завжди прогрівають техніку перед виїздом, аби уникнути можливих проблем.

"Щодо окупантів, то, можливо, їм справді складніше відправляти своїх військових на штурми, але вони все ще продовжують рухатися у наш бік. Зазвичай техніку вони використовують легку, наприклад, мотоцикли чи квадроцикли – вони на бензині, і для них немає проблем у морози", – зауважив Борисенко.

Однак, звісно, найскладніше завдання у люті морози виконують саме військові "на нулі". На жаль, на позиціях складно відігрітися. Адже, наприклад, поставивши буржуйку, можна наразитися на удар ворога, який її виявить. Попри все українські бійці виконують свою роботу на межі, а інколи – і поза межею своїх можливостей.

Як зима впливає на фронт: дивіться відео

Чому росіянам складніше переживати зиму на фронті?

Попри сильні морози, які стали справжнім випробуванням для обох сторін, росіяни не полишають спроб штурмових дій, каже офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Від морозів противник страждає значно більше з огляду ставлення росіян до своїх військовослужбовців та їхньої логістики. Ми зараз фіксуємо, що отримавши навіть незначні поранення, росіяни можуть просто замерзнути на смерть у своїх бліндажах. У них, якщо і є евакуація, чекати на неї треба дуже довго,

– наголосив Черняк.

Також погодні умови вплинули й на те, що окупаційна армія зменшила свої наступальні темпи. Проте це не означає, що ворожі штурми повністю зупинилися. На жаль, росіяни й далі намагаються просунутися, використовуючи тактику малих груп.

Механізованих штурмів зараз фіксують менше, адже близько місяця тому такі спроби ворога обернулися лише спаленою технікою та особовим складом у ній. Ймовірно зараз, підкреслив офіцер бригади "Рубіж", у росіян тривають ротаційні дії, аби поповнити втрати.

Як діють росіяни на фронті взимку: дивіться відео

Як росіяни хочуть використати холодну погоду?

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж зауважив, що росіяни постійно стверджують, мовляв, воювати взимку для них звично і легко. Хоч насправді це не зовсім так.

Ми також враховуємо всі фактори. Ми на своїй землі, маємо сили та засоби для захисту. Тим паче, що перебуваємо в обороні. У містах та місцях, де вони намагаються атакувати, ми добре володіємо і оперативною, і бойовою ситуацією. Тому ворогу не вдається легко завойовувати якісь позиції,

– підкреслив Маломуж.

Водночас, не маючи значних успіхів на лінії боєзіткнення, росіяни можуть готувати удари по цивільних в Україні, розраховуючи якраз на сильні морози. Насамперед Росія атакує по енергетичних об'єктах, логістиці та житловій інфраструктурі.

"Путін хоче подавити наш дух, аби ми перестали відстоювати власні інтереси. Основна мета – аби ми погодились на умови, які він вимагає у мирному процесі. Він розраховує, що люди страждатимуть в надскладних умовах і вийдуть протестувати. На протести ніхто не вийшов, і це дуже дивує Путіна. Тому, на жаль, він готує нові атаки", – зазначив генерал армії.

Росіяни модифікують свою зброю та нарощують її виробництво, аби завдати ще кілька масованих атак у січні та лютому цього року.

Путін готує нові атаки по Україні: перегляньте відео

