Меняется подход к боевым действиям, ведь холод вносит свои коррективы. Специально для 24 Канала военнослужащие ВСУ поделились, что изменилось на фронте с наступлением холодов и почему россиянам из-за этого стало сложнее.

Как мороз влияет на работу военных?

Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко отметил, что зима – один из самых сложных периодов года на фронте. Особенно, когда "минусы" настолько большие, как в этом году.

Это влияет на работу беспилотников, потому что батареи быстрее разряжаются. Дроны не могут быть долго в воздухе и долететь до заданной точки, не могут поднять запланированный вес. Поэтому, их нужно хорошо согреть прежде чем стартовать,

– объяснил военный.

Минусовая температура влияет и на технику, ведь она в любой момент может просто не завестись. Например, большинство автомобильной и бронетехники в ВСУ работает на дизельном топливе. Если морозы превышают -20, тогда в топливной системе может появиться парафин. Однако украинские военные всегда прогревают технику перед выездом, чтобы избежать возможных проблем.

"Что касается оккупантов, то, возможно, им действительно сложнее отправлять своих военных на штурмы, но они все еще продолжают двигаться в нашу сторону. Обычно технику они используют легкую, например, мотоциклы или квадроциклы – они на бензине, и для них нет проблем в морозы", – заметил Борисенко.

Однако, конечно, самую сложную задачу в лютые морозы выполняют именно военные "на нуле". К сожалению, на позициях сложно отогреться. Ведь, например, поставив буржуйку, можно нарваться на удар врага, который ее обнаружит. Несмотря на все украинские бойцы выполняют свою работу на грани, а иногда – и за гранью своих возможностей.

Как зима влияет на фронт: смотрите видео

Почему россиянам сложнее переживать зиму на фронте?

Несмотря на сильные морозы, которые стали настоящим испытанием для обеих сторон, россияне не оставляют попыток штурмовых действий, говорит офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

От морозов противник страдает значительно больше, учитывая отношение россиян к своим военнослужащим и их логистике. Мы сейчас фиксируем, что получив даже незначительные ранения, россияне могут просто замерзнуть насмерть в своих блиндажах. У них, если и есть эвакуация, ждать ее надо очень долго,

– подчеркнул Черняк.

Также погодные условия повлияли и на то, что оккупационная армия уменьшила свои наступательные темпы. Однако это не означает, что вражеские штурмы полностью остановились. К сожалению, россияне и дальше пытаются продвинуться, используя тактику малых групп.

Механизированных штурмов сейчас фиксируют меньше, ведь около месяца назад такие попытки врага обернулись только сожженной техникой и личным составом в ней. Вероятно сейчас, подчеркнул офицер бригады "Рубеж", у россиян продолжаются ротационные действия, чтобы пополнить потери.

Как действуют россияне на фронте зимой: смотрите видео

Как россияне хотят использовать холодную погоду?

Генерал армии и бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж заметил, что россияне постоянно утверждают, мол, воевать зимой для них привычно и легко. Хотя на самом деле это не совсем так.

Мы также учитываем все факторы. Мы на своей земле, имеем силы и средства для защиты. Тем более, что находимся в обороне. В городах и местах, где они пытаются атаковать, мы хорошо владеем и оперативной, и боевой ситуацией. Поэтому врагу не удается легко завоевывать какие-то позиции,

– подчеркнул Маломуж.

В то же время, не имея значительных успехов на линии боестолкновения, россияне могут готовить удары по гражданским в Украине, рассчитывая как раз на сильные морозы. Прежде всего Россия атакует по энергетическим объектам, логистике и жилой инфраструктуре.

"Путин хочет подавить наш дух, чтобы мы перестали отстаивать собственные интересы. Основная цель – чтобы мы согласились на условия, которые он требует в мирном процессе. Он рассчитывает, что люди будут страдать в сверхсложных условиях и выйдут протестовать. На протесты никто не вышел, и это очень удивляет Путина. Поэтому, к сожалению, он готовит новые атаки", – отметил генерал армии.

Россияне модифицируют свое оружие и наращивают его производство, чтобы нанести еще несколько массированных атак в январе и феврале этого года.

Путин готовит новые атаки по Украине: посмотрите видео

Что сейчас происходит на фронте?