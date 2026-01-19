Российские потери там побили все рекорды, и на это есть сразу несколько причин. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, в чем ошиблись россияне и благодаря чему украинским силам удалось провернуть невероятную операцию.

Как СОУ нанесли противнику огромные потери?

В СМИ, со ссылкой на британскую разведку, сообщили, что в течение последних недель во время наступательных действий Сил обороны в районе Купянска, российские потери в 27 раз превышали украинские. Такие цифры впервые звучат за время полномасштабной войны. Ранее на горячих направлениях соотношение потерь могло достигать 1 к 11.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предположил, что, вероятно, говорится об отдельных периодах операции Украины в Купянске, поэтому такое шокирующее соотношение действительно могло быть.

Благодаря тому, что удалось полностью изолировать местоположение противника, привлечь авиацию и дроны и перебивать логистику врага, не подпуская новые резервы, и достигли такого невероятного результата. Это нужно брать пример и масштабировать,

– подчеркнул Кузан.

К тому же на этом направлении украинские силы однозначно берегли своих людей. К тому же есть факты и использования наземных роботизированных комплексов. Могли сыграть на руку Украине и погодные условия. Без налаженной логистики при таких морозах, россиянам было нелегко.

Для чего на самом деле россиянам Купянск?

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный также заметил, что Купянск разрезан на две половины рекой. Враг находится там, отрезан от путей снабжения. В такой затруднительной ситуации они находились около месяца.

Все, что у них было – ограниченные сбросы с дронов. Ведь сбросить большое количество еды или боеприпасов так – нереально. То есть они истощены: у них нет воды, еды и заканчиваются снаряды. В таких условиях фактически нереально воевать,

– объяснил Нарожный.

В такой ситуации не удивляет, что россияне не могут нанести серьезного поражения Силам обороны, которые, в свою очередь, филигранно и осторожно делали свою работу.

Важно добавить, что не сам Купянск так важен для оккупантов. Больше их интересует Купянск-Узловой и железнодорожные пути там. Однако в самом Купянске россияне смогли бы обустроить базу. Туда по железной дороге они бы могли перевозить большое количество боеприпасов и организовать наступление дальше на запад.

"Если мы находимся в Купянске, очевидно, что Купянск-Узловой мы будем держать под огневым контролем и россияне не смогут использовать его для собственной логистики", – отметил военный эксперт.

Как россияне сами загнали себя в ловушку?

И до сих пор высшее российское руководство отказывается признать, что Купянск не является под их контролем, и продолжают откровенно врать об оккупации города. Хотя действительно определенные ячейки россиян в населенном пункте до сих пор остаются, впрочем и их вскоре ликвидируют Силы обороны, объяснил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

У россиян военно-политическая авантюра, в которую они бросили своих военных для захвата правобережного Купянска. Но они не создали плацдарма. Да, они имели узенький плацдарм в районе Двуречной, но это село. Дальше они не подготовились, сил и средств у них не было. Но очень хотелось доложить Путину о захвате ключевого там города – Купянска,

– отметил Свитан.

Поэтому россияне из района Двуречной рванулись в Купянск, чтобы поставить там свой флаг, сфотографироваться и рассказать, что город теперь под их контролем. Однако такой "невероятный" замысел дал трещину.

"Они сразу же попали под фланговые удары с запада наших войск и оказались отрезанными от плацдарма в Двуречной. Поэтому и такое соотношение потерь – 1 к 27. Это был билет в один конец, они сами же залезли в котел", – отметил полковник запаса.

Более того, из-за информационной ловушки, которую сами же и создали, российские военные оказались в тупике. Теперь, считает Свитан, туда постоянно будут отправлять новых бойцов, чтобы показать, что успехи действительно есть. Однако, при таких условиях, соотношение потерь может вырасти еще больше.

