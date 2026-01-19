Российские потери там побили все рекорды, и на это есть сразу несколько причин. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, в чем ошиблись россияне и благодаря чему украинским силам удалось провернуть невероятную операцию.

Интересно также Цели меняются: почему россиян стягивают в Гуляйполь и чем это грозит Запорожью

В СМИ, со ссылкой на британскую разведку, сообщили, что в течение последних недель во время наступательных действий Сил обороны в районе Купянска, российские потери в 27 раз превышали украинские. Такие цифры впервые звучат за время полномасштабной войны. Ранее на горячих направлениях соотношение потерь могло достигать 1 к 11.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предположил, что, вероятно, говорится об отдельных периодах операции Украины в Купянске, поэтому такое шокирующее соотношение действительно могло быть.

Благодаря тому, что удалось полностью изолировать местоположение противника, привлечь авиацию и дроны и перебивать логистику врага, не подпуская новые резервы, и достигли такого невероятного результата. Это нужно брать пример и масштабировать,
– подчеркнул Кузан.

К тому же на этом направлении украинские силы однозначно берегли своих людей. К тому же есть факты и использования наземных роботизированных комплексов. Могли сыграть на руку Украине и погодные условия. Без налаженной логистики при таких морозах, россиянам было нелегко.

Операция ВСУ в Купянске удивила продуманностью: смотрите видео

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный также заметил, что Купянск разрезан на две половины рекой. Враг находится там, отрезан от путей снабжения. В такой затруднительной ситуации они находились около месяца.

Все, что у них было – ограниченные сбросы с дронов. Ведь сбросить большое количество еды или боеприпасов так – нереально. То есть они истощены: у них нет воды, еды и заканчиваются снаряды. В таких условиях фактически нереально воевать,
– объяснил Нарожный.

В такой ситуации не удивляет, что россияне не могут нанести серьезного поражения Силам обороны, которые, в свою очередь, филигранно и осторожно делали свою работу.

Что происходит возле Купянска: смотрите на карте

Важно добавить, что не сам Купянск так важен для оккупантов. Больше их интересует Купянск-Узловой и железнодорожные пути там. Однако в самом Купянске россияне смогли бы обустроить базу. Туда по железной дороге они бы могли перевозить большое количество боеприпасов и организовать наступление дальше на запад.

"Если мы находимся в Купянске, очевидно, что Купянск-Узловой мы будем держать под огневым контролем и россияне не смогут использовать его для собственной логистики", – отметил военный эксперт.

Куда рвутся россияне на Харьковщине: посмотрите видео

И до сих пор высшее российское руководство отказывается признать, что Купянск не является под их контролем, и продолжают откровенно врать об оккупации города. Хотя действительно определенные ячейки россиян в населенном пункте до сих пор остаются, впрочем и их вскоре ликвидируют Силы обороны, объяснил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

У россиян военно-политическая авантюра, в которую они бросили своих военных для захвата правобережного Купянска. Но они не создали плацдарма. Да, они имели узенький плацдарм в районе Двуречной, но это село. Дальше они не подготовились, сил и средств у них не было. Но очень хотелось доложить Путину о захвате ключевого там города – Купянска,
– отметил Свитан.

Поэтому россияне из района Двуречной рванулись в Купянск, чтобы поставить там свой флаг, сфотографироваться и рассказать, что город теперь под их контролем. Однако такой "невероятный" замысел дал трещину.

"Они сразу же попали под фланговые удары с запада наших войск и оказались отрезанными от плацдарма в Двуречной. Поэтому и такое соотношение потерь – 1 к 27. Это был билет в один конец, они сами же залезли в котел", – отметил полковник запаса.

Более того, из-за информационной ловушки, которую сами же и создали, российские военные оказались в тупике. Теперь, считает Свитан, туда постоянно будут отправлять новых бойцов, чтобы показать, что успехи действительно есть. Однако, при таких условиях, соотношение потерь может вырасти еще больше.

Российский план в Купянске провалился: смотрите видео

Где еще россияне терпят неудачи на фронте?

  • Несмотря на многочисленные заявления россиян, украинские военные продолжают удерживать Покровск. В частности, бойцы 7 корпуса ШР ДШВ за сутки зачистили почти 900 метров территории на Покровском направлении. Это удалось сделать только за сутки.
  • Неподалеку в Мирнограде десантники 79 ОДШБр уничтожили вражеское здание, узнав позывной российского военного, который там находился. Бойца также удалось ликвидировать.
  • По данным Института изучения войны, украинские войска сохранили контроль над позициями или даже продвинулись в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Кроме того, Силы обороны имели тактический успех на подступах к Славянску.