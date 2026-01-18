Свою работу показал 132 отдельный разведывательный батальон, передает 24 Канал.

Как проходила зачистка под Покровском?

Во время выполнения боевых задач на Покровском направлении наземные группы 132 ОРБ зачистили участки протяженностью около 900 метров. Такой результат удалось достичь только за сутки.

Операция осуществлялась в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника в полосе ответственности,

– объяснили военные.

Процесс зачистки участка в Донецкой области: смотрите видео

Как добавили бойцы, операторы БпЛА "Кары небесной" 132 батальона постоянно наблюдали за районом с воздуха. Они обнаруживали российских военных и контролировали их перемещение.

В то же время мобильные группы на квадроциклах осуществляли маневренное продвижение и непосредственную зачистку.

Бойцы 132 ОРБ заверили, что контроль над участком восстановлен. Теперь противник не может использовать его для укрытия и маневра.

Предыдущие успехи Сил обороны