Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, при каких условиях такие показатели могли появиться. Он отметил, что важны не только цифры, но и то, какой период берут для подсчета и как была выстроена операция, о которой идет речь.
Какие потери россиян под Купянском?
В западных медиа со ссылкой на данные британской разведки утверждают, что во время боев за Купянск в период контрнаступления потери россиян на этом участке в 27 раз превышали украинские. Цифры действительно впечатляют, но Сергей Кузан отметил, что без уточнений такая статистика может вводить в заблуждение, потому что многое зависит от отрезка времени и конкретного эпизода боев.
Здесь речь идет об анонимных источниках, во-первых, а во-вторых, мы не знаем, за какой период,
– сказал Кузан.
Он объяснил, что такая разница в потерях могла появиться не как средний показатель за всю кампанию, а в пределах отдельного эпизода боев, когда украинские подразделения действовали комплексно и максимально берегли людей.
Так действительно может быть такая цифра 1 к 27, если учесть, что была правильно построена именно эта операция по освобождению, а затем и зачистке Купянска,
– объяснил Кузан.
По словам Кузана, результат дал не один инструмент, а сочетание действий: полная изоляция группировки, удары по логистике, работа авиации, регулярные поражения дронами и сбросами, а также применение наземных роботизированных комплексов.
Наши силы однозначно берегли своих людей,
– отметил он.
Дополнительный эффект давало то, что российским силам перекрывали подвоз воды и медикаментов, а также не подпускали резервы к окруженным позициям.
Удалось достичь такого действительно невероятного результата, который нужно брать за пример и масштабировать,
– объяснил Кузан.
Важно было, чтобы противник не мог восстановить боеспособность и вырваться из кольца. Именно сочетание этих условий, по его мнению, могло дать столь резкое соотношение потерь в конкретный период боев.
Что известно о мирных переговорах:
- Украинская делегация, в которую входят Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия, находится в США для обсуждения параметров мирного процесса. По словам представителей Украины, речь идет о работе над деталями возможного мирного соглашения, гарантиями безопасности и дальнейшими шагами вместе с американской стороной.
- Заявления Дональда Трампа о нежелании Украины к миру рассматривают как элемент переговорной тактики перед встречами в Давосе. Аналитики указывают, что реальные действия США, в частности давление на российский теневой флот и санкционные шаги, свидетельствуют об усилении давления именно на Москву, а не на Киев.
- Украинская разведка не фиксирует готовности России прекращать войну и выполнять договоренности. По словам президента, есть подтвержденная информация о подготовке новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности объектах, связанных с атомной энергетикой, что подрывает любые дипломатические усилия по миру.