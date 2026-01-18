Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, за яких умов такі показники могли з'явитися. Він наголосив, що важливі не лише цифри, а й те, який період беруть для підрахунку та як була вибудувана операція, про яку йдеться.

Дивіться також Якщо РФ захопить Степногірськ: військовий оглядач попередив про серйозну загрозу для Запоріжжя

Які втрати росіян під Куп'янськом?

У західних медіа з посиланням на дані британської розвідки стверджують, що під час боїв за Куп'янськ у період контрнаступу втрати Росіян на цій ділянці у 27 разів перевищували українські. Цифри справді вражають, але Сергій Кузан наголосив, що без уточнень така статистика може вводити в оману, бо багато залежить від відрізка часу і конкретного епізоду боїв.

Тут мова йде про анонімні джерела, по-перше, а по-друге, ми не знаємо, за який період,

– сказав Кузан.

Він пояснив, що така різниця у втратах могла з'явитися не як середній показник за всю кампанію, а в межах окремого епізоду боїв, коли українські підрозділи діяли комплексно і максимально берегли людей.

Так справді може бути така цифра 1 до 27, якщо врахувати, що була правильно побудована саме ця операція по звільненню, а потім і зачистці Куп'янська,

– пояснив Кузан.

За словами Кузана, результат дав не один інструмент, а поєднання дій: повна ізоляція угруповання, удари по логістиці, робота авіації, регулярні ураження дронами і скидами, а також застосування наземних роботизованих комплексів.

Наші сили однозначно берегли своїх людей,

– зазначив він.

Додатковий ефект давало те, що російським силам перекривали підвезення води та медикаментів, а також не підпускали резерви до оточених позицій.

Вдалося досягнути такого дійсно неймовірного результату, який потрібно брати за приклад і масштабувати,

– пояснив Кузан.

Важливо було, щоб противник не міг відновити боєздатність і вирватися з кільця. Саме поєднання цих умов, на його думку, могло дати настільки різке співвідношення втрат у конкретний період боїв.

Що відомо про мирні переговори: