Про це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, уточнивши, що мовиться про Степногірськ і місцевість, яка прилягає до колишнього Каховського водосховища, яке зникло після підриву росіянами дамби.

Дивіться також Цілі змінюються: чому росіян стягують до Гуляйполя та чим це загрожує Запоріжжю

Чим небезпечне захоплення ворогом Степногірська?

Довкола Степногірська тривають бої, "сіра зона" зайшла за межі цього населеного пункту. Ворог намагається просунутися вище в бік річки Конка. Російські війська, зі слів військового оглядача, пробують створити собі позиції для обстрілу ствольною артилерією Запоріжжя.

Яка ситуація в районі Степногірська: дивіться на карті

У населеному пункті Степногірськ є панівні висоти. Місцевість цього селища характеризується пагорбами. Зі слів Поповича, якщо росіянам там вдасться закріпитися і розмістити свою артилерію, то Запоріжжю та його околицям загрожуватиме велика небезпека артобстрілу.

Коли летить КАБ чи ракета, то є сигнал повітряної тривоги, можна сховатися. Якщо у Степногірську ворог розмістить гармати, ствольну артилерію, то для Запоріжжя це дуже серйозна небезпека, бо про артобстріл немає попереджень, буде відкритий вогонь,

– наголосив Попович.

Зауважте! Відкрито збір на придбання автівки для роботи дронарів 68-ї окремої Єгерської бригади на Покровському напрямку. Долучитися можна донатом на номер картки: 4874 1000 2306 3947 або відсканувавши вказаний нижче QR-код. Ціль збору – 550 тисяч гривень. Вже вдалося зібрати понад 270 тисяч.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?