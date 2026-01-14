Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина у коментарі РБК-Україна.

Дивіться також Росіяни просуваються у Покровську й Гуляйполі та націлилися на Краматорськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про плани ворога у Запорізькій області?

За словами речника Сил оборони півдня, зараз доволі активний і Олександрівський напрямок, де противник також провів майже півтора десятка бойових зіткнень. Тут він намагався прорвати оборону України біля кількох населених пунктів, але це йому не вдалося.

Також досить активним є Оріхівський напрямок - найзахідніший напрямок, де є декілька точок боїв. Там ворог також намагається прорвати нашу оборону і просунутися вглиб української території.

Зокрема, це ділянка біля населеного пункту Степногірськ. Там ворог штурмує наші позиції біля Плавнів та Приморського і хоче підійти ближче до Степногірська, інфільтруватись туди, відтіснити Сили оборони України з цього населеного пункту, – пояснив Волошин.

Він зазначив, що це селище розташоване на вигідному плацдармі – це панівні висоти в цьому районі, і якщо їх захопити й розташувати тут певні види озброєння. Ними можна тримати під вогневим контролем і завдавати ударів по східних, південно-східних і південних околицях Запоріжжя, а також тримати під обстрілами й логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід – до Гуляйполя та Оріхова.

Останні новини про події на фронті