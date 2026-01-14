Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

За даними аналітиків DeepState, просування ворога відбулося у двох регіонах України.

Зокрема, окупанти просунулися біля Лозової – міста у південній частині Харківської області, центрі однойменного району.

Крім того, російські загарбники просунулися поблизу Степногірська – селища, адміністративного центру Степногірської селищної громади Василівського району Запорізької області. Успіхи окупанти мали й у самому населеному пункті.

Що відомо про останні новини про події на фронті?