Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Дивіться також Росіяни просуваються у Покровську й Гуляйполі та націлилися на Краматорськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як змінилася лінія фронту?

За даними аналітиків DeepState, просування ворога відбулося у двох регіонах України.

Зокрема, окупанти просунулися біля Лозової – міста у південній частині Харківської області, центрі однойменного району.

Противник мав успіхи на Харківщині: дивіться на мапі DeepState

Крім того, російські загарбники просунулися поблизу Степногірська – селища, адміністративного центру Степногірської селищної громади Василівського району Запорізької області. Успіхи окупанти мали й у самому населеному пункті.

Окупанти просунулися поблизу Степногірська: дивіться на мапі DeepState

Що відомо про останні новини про події на фронті?

  • До слова, в ефірі 24 Каналу керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла, що війна переходить у формат виснаження, де ключовим ресурсом стають люди, а не гучні заяви чи плани. Росія, за цією логікою, намагається дотиснути саме числом і часом, сподіваючись, що Україні бракуватиме сил тримати темп. Тому потрібні технологічні, асиметричні, нестандартні рішення, які змінюють правила гри, а не повторюють старі підходи.

  • Також відомо, що Росія готує термобаричні скиди з безпілотників на Гуляйпільському напрямку, щоб підривати укриття українських бійців. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.