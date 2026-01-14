Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Как изменилась линия фронта?

По данным аналитиков DeepState, продвижение врага произошло в двух регионах Украины.

В частности, оккупанты продвинулись возле Лозовой – города в южной части Харьковской области, центре одноименного района.

Кроме того, российские захватчики продвинулись вблизи Степногорска – поселка, административного центра Степногорской поселковой общины Васильевского района Запорожской области. Успехи оккупанты имели и в самом населенном пункте.

Что известно о последних новостях о событиях на фронте?