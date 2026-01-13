Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире 24 Канала сказала, что Украине нужны технологические и асимметричные решения. Она объяснила, какую "математику" потерь надо переломить в ближайшие месяцы, чтобы остановить Россию.

Математика войны и война на истощение

Речь идет о войне на истощение, где ключевым ресурсом становятся люди, а не громкие заявления или планы. Россия, по этой логике, пытается дожать именно числом и временем, надеясь, что Украине не хватит сил держать темп. Поэтому нужны технологические, асимметричные, нестандартные решения, которые меняют правила игры, а не повторяют старые подходы.

Война идет на истощение, и у нас заканчиваются люди. Враг делает ставку именно на это,

– сказала Берлинская.

Она объяснила, что в таких условиях важно мыслить не эмоциями, а цифрами, которые можно проверить. Ключевой она назвала изменение соотношения потерь, потому что нынешняя логика истощения слишком дорогая для Украины. Именно поэтому ее тезис сводится к одному: технологии должны сохранить людей и заставить врага платить более высокую цену.

Технологические решения и соотношение потерь

Берлинская очертила, что для перелома нужен рост потерь врага и одновременно максимальное сохранение собственных людей. Это звучит жестко, но именно так работает логика войны на истощение, когда время и ресурсы решают больше, чем отдельные тактические успехи. Она подчеркнула, что нынешние пропорции, которые иногда приближаются к 1 к 2 или 1 к 3, являются слишком тяжелыми для страны.

Нам нужно, чтобы за каждого погибшего украинца россияне платили не менее 8 – 10 своих,

– подчеркнула Берлинская.

Она добавила, что цель здесь не в громких формулировках, а в конкретном эффекте на фронте. Если соотношение изменится, у врага начнет падать темп и будут расти ограничения для наступления. Именно так, по ее словам, технологические решения должны превращаться в реальное преимущество.

Асимметричное преимущество и мобилизация России

Главный тест для новых подходов – это скорость и масштаб результата. Речь идет не о считанных днях, но и не о размытой перспективе на годы, потому что времени на медленные циклы нет. Если за несколько месяцев потери врага существенно возрастут, это станет признаком технологического прорыва и асимметричных решений.

По состоянию на январь нам надо постепенно, но быстро выходить на потери врага 40 – 45 – 50 тысяч в месяц, а со своей стороны иметь потери максимум 1 к 10,

– сказала Берлинская.

Она подчеркнула, что при таких показателях российская модель войны начнет давать сбои, потому что держится на постоянном пополнении потерь и непрерывном давлении. В этом случае мобилизационные возможности России будут проседать, а наступательные действия станут для нее слишком дорогими. Именно поэтому, по ее логике, технологические решения должны показать результат в коротком коридоре времени, чтобы сломать темп врага.

