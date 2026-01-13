Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный обозреватель Василий Пехньо, подчеркнув, что враг и осенью, когда были дожди и болото, также искал из этого выгоду.

Зимний период – крайне изнурительный для фронта

Россияне пытаются использовать непогоду для того, чтобы продолжить тактику инфильтрации своим личным составом. Ведь, по словам военного обозревателя, в такой лютый мороз крайне сложно осуществлять полеты беспилотниками, чтобы отслеживать движение противника и поражать по нему.

Сейчас основной акцент на фронте делается на работу БпЛА. Стоит понимать, что есть определенные обстоятельства погодных условий, при которых они не работают. Россияне поклоняются культу смерти. Несмотря на огромные потери они продолжают лезть, когда продолжается один из самых сложных периодов года,

– отметил Пехньо.

Зимний промежуток времени (с ноября по февраль), по словам военного обозревателя, был одним из самых сложных для фронта за все годы полномасштабной войны. Он напомнил, что на рубеже 2022 – 2023 годов происходила изнурительная Бахмутская операция, которая в итоге завершилась оккупацией Бахмута. На рубеже 2023 и 2024 годов – Авдеевская операция, тогда в конце концов украинские войска оттуда отошли. На стыке 2024 – 2025 годов продолжалась Курская операция, финалом которой стал выход ВСУ с Курщины.

"А на рубеже 2025 – 2026 годов идет изнурительная операция в Покровске, где россияне давят на всю Покровскую агломерацию в очень сложных условиях. Правда, сегодня враг не имеет предпосылок для дальнейшего значительного продвижения, как, например, после ухода ВСУ из Авдеевки или после потери Курщины, после чего начались волны наступления россиян на Сумщине", – констатировал Пехньо.

Сегодня, по его словам, вызывает большие опасения Гуляйпольское направление (Запорожская область). Однако в целом ситуация на фронте несмотря на очень большое количество штурмов противника (почти 200 ежедневно) не выглядит такой, что где-то россияне могут смочь реализовать свои стратегические задачи.

Например, в СМИ появилась информация, что российская армия имеет уже новый дедлайн по оккупации Донбасса, враг хочет успеть сделать это до 1 апреля. Это, как подытожил Пехньо, осуществить захватчикам будет нереально.

Какие тактики применяет противник?