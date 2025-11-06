Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что вопрос заключается лишь в том, сколько сил и средств враг готов использовать, принимая значительные потери ради продвижения.
Почему Россия постоянно бьет по одним и тем же участкам фронта?
Россия действует по принципу двух компонентов. Первое – огневое давление с помощью дронов, российской авиации, КАБов, плюс артиллерии. Второе – непосредственно пехота, которая проводит штурмовые действия, пытается просачиваться, действует на определенных участках фронта.
У россиян простая тактика. Даже если перед тобой забетонированная стена 3 – 5 метров толщиной, и ты по ней постоянно толчешь, то в какой-то момент она может дать трещину,
– объяснил Мусиенко.
Военный отметил, что армия врага не полагается на какое-то "высокое" военное искусство – просто постоянное огневое давление и штурмы, чтобы пробить "тонкую стену".
"Видят участок, где могут штурмовать, – и продолжают штурмовать. И все. Здесь вопрос просто в количестве сил и средств, которые враг может себе позволить использовать, даже ценой значительных потерь", – подчеркнул Мусиенко.
Что известно о потерях врага на фронте?
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла примерно 1 146 570 военнослужащих, в том числе 900 за последние сутки. Общие потери техники РФ составляют около 11 329 танков и 23 535 боевых бронированных машин.
- Силы специальных операций Украины уничтожили часть оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Курской области РФ. Также был поражен и сожжен вражеский радиолокационный комплекс 1Л122 "Гармонь".
- Украинские войска отбросили российских захватчиков под Покровском, открыв путь для логистики. Задача ВСУ – разорвать окружение противника и установить контроль над его снабжением на северо-восточных рубежах.