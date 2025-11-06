Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что вопрос заключается лишь в том, сколько сил и средств враг готов использовать, принимая значительные потери ради продвижения.

Почему Россия постоянно бьет по одним и тем же участкам фронта?

Россия действует по принципу двух компонентов. Первое – огневое давление с помощью дронов, российской авиации, КАБов, плюс артиллерии. Второе – непосредственно пехота, которая проводит штурмовые действия, пытается просачиваться, действует на определенных участках фронта.

У россиян простая тактика. Даже если перед тобой забетонированная стена 3 – 5 метров толщиной, и ты по ней постоянно толчешь, то в какой-то момент она может дать трещину,

– объяснил Мусиенко.

Военный отметил, что армия врага не полагается на какое-то "высокое" военное искусство – просто постоянное огневое давление и штурмы, чтобы пробить "тонкую стену".

"Видят участок, где могут штурмовать, – и продолжают штурмовать. И все. Здесь вопрос просто в количестве сил и средств, которые враг может себе позволить использовать, даже ценой значительных потерь", – подчеркнул Мусиенко.

