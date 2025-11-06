Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що питання полягає лише в тому, скільки сил і засобів ворог готовий використати, приймаючи значні втрати заради просування.
Дивіться також: Попри старання Кремля: військовий вказав на цікаву тенденцію у Росії
Чому Росія постійно б’є по одних і тих самих ділянках фронту?
Росія діє за принципом двох компонентів. Перше – вогневий тиск за допомогою дронів, російської авіації, КАБів, плюс артилерії. Друге – безпосередньо піхота, яка проводить штурмові дії, намагається просочуватися, діє на певних ділянках фронту.
В росіян проста тактика. Навіть якщо перед тобою забетонована стіна 3 – 5 метрів завтовшки, і ти по ній постійно товчеш, то у якийсь момент вона може дати тріщину,
– пояснив Мусієнко.
Військовий зазначив, що армія ворога не покладається на якесь "високе" військове мистецтво – просто постійний вогневий тиск і штурми, щоб пробити "тонший мур".
"Бачать ділянку і продовжують штурмувати. І все. Тут питання просто в кількості сил і засобів, які ворог може собі дозволити використати, навіть ціною значних втрат", – підкреслив Мусієнко.
Що відомо про втрати ворога на фронті?
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила приблизно 1 146 570 військовослужбовців, у тому числі 900 за останню добу. Загальні втрати техніки РФ складають близько 11 329 танків та 23 535 бойових броньованих машин.
- Сили спеціальних операцій України знищили частину оперативно‑тактичного ракетного комплексу "Іскандер" у Курській області РФ. Також був уражений і спалений ворожий радіолокаційний комплекс 1Л122 "Гармонь".
- Українські війська відкинули російських загарбників під Покровськом, відкривши шлях для логістики. Завдання ЗСУ – розірвати оточення противника та встановити контроль над його постачанням на північно-східних рубежах.