Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Окішев, передає 24 Канал.
Які успіхи ЗСУ під Покровськом?
Військовим 7-го корпусу ДШВ під Покровськом вдалось відкинути ворога та забезпечити коридор для підвезення техніки та додаткової сили.
Подальшою задачею захисників, за словами Окішева, буде посунути росіян на північно-східних околицях.
Це дасть нам змогу розімкнути кільце, аби противник втратив свій вогневий контроль над нашою логістикою,
– пояснив речник корпусу.
У такому випадку далі українські захисники зможуть взяти під контроль логістику окупантів.
Яка ситуація біля Покровська?
За даними аналітиків Deep State 4 листопада окупанти мали 4 просування в межах Покровська. Також зафіксували просування ворога біля села Козацьке, неподалік Мирнограда.
ЗМІ повідомляли, що Росія намагається окупувати Покровськ, щоб отримати плацдарм для подальшого наступу у напрямку Краматорська та Слов'янська, які підконтрольні Україні.
Олександр Сирський повідомив 3 листопада, що в районі Покровська тривають звільнення та зачистка територій. Під Добропіллям ЗСУ посилюють тиск, щоб відвернути увагу противника від Покровського напрямку.