Об этом в комментарии Укринформа сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Окишев, передает 24 Канал.
Какие успехи ВСУ под Покровском?
Военным 7-го корпуса ДШВ под Покровском удалось отбросить врага и обеспечить коридор для подвоза техники и дополнительной силы.
Дальнейшей задачей защитников, по словам Окишева, будет подвинуть россиян на северо-восточных окраинах.
Это даст нам возможность разомкнуть кольцо, чтобы противник потерял свой огневой контроль над нашей логистикой,
– пояснил представитель корпуса.
В таком случае дальше украинские защитники смогут взять под контроль логистику оккупантов.
Какова ситуация возле Покровска?
По данным аналитиков Deep State 4 ноября оккупанты имели 4 продвижения в пределах Покровска. Также зафиксировали продвижение врага возле села Казацкое, неподалеку Мирнограда.
СМИ сообщали, что Россия пытается оккупировать Покровск, чтобы получить плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Краматорска и Славянска, которые подконтрольны Украине.
Александр Сырский сообщил 3 ноября, что в районе Покровска продолжаются освобождение и зачистка территорий. Под Добропольем ВСУ усиливают давление, чтобы отвлечь внимание противника от Покровского направления.