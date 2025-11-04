Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса президента и телеграм-канал Зеленского.
Что делал Зеленский в Донецкой области 4 ноября?
Президент приехал на Покровское направление, где встретился с военными 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Главной темой стала оперативная ситуация вблизи Покровска и в его окрестностях.
Гарант на Покровском направлении / Фото из телеграм-канала Зеленского
Сегодня встретился с воинами в их полосе ответственности и отметил государственными наградами. Много важных вопросов обсудили с военными: ситуацию на передовой, обеспечение позиций всем необходимым, логистику, ротации, опыт бригады, развитие направления дронов, реализацию программы контрактов "18–24", будущий переход на контрактную армию, комплектование бригады, подготовку военных и цифровизацию процессов в армии,
– написал Зеленский.
Зеленский на Покровском направлении: смотрите видео
Также Зеленский был на Добропольском направлении
До этого Зеленский встретился с военными на пункте управления 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении.
Зеленскому доложили Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командир корпуса Денис Прокопенко и командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Олег Апостол.
Зеленский в Донецкой области: смотрите видео
Военные доложили о:
- продолжении ликвидации Добропольского выступа,
- зачистке и дальнейшей обороне Шахово,
- работе по укреплению флангов обороны Покровска и Мирнограда,
- защите логистических маршрутов.
Они говорят, что враг не оставляет попыток восстановить позиции на Добропольском выступе.
Имею честь сегодня быть здесь и лично наградить вас. Уважаемые наши воины, спасибо за защиту Украины и нашей территориальной целостности. Вы несете службу на таком важном направлении. Это наше государство, это наш восток Украины. Желаю вам здоровья, берегите себя. И, безусловно, – победы над врагом каждый день,
– сказал президент.
Президент на Востоке / Фото из телеграм-канала Зеленского и с сайта ОП
Гарант обсудил с военными такие вопросы:
- оружие,
- масштабирование производства дронов,
- развитие и масштабирование оптоволоконных технологий,
- потребности бригад,
- более тесное взаимодействие дроновых и наземных подразделений, в частности параллельное применение артиллерии, дальнобойных и высокоточных снарядов,
- опыт 1 корпуса НГУ "Азов",
- освобождение пленных.
Кроме азовцев, Зеленский встретился с военными на пункте управления 4 бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".
Заслушал доклад командира о ситуации на Добропольском направлении. Подробно обсудили с военными потребности бригады, производство и централизованные поставки дронов: наземных роботизированных платформ, тяжелых бомберов и других, изготовление типовых боеприпасов для них,
– написал Зеленский.
Какова ситуация на Добропольском направлении?
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии 24 Канала заявил: Силы обороны возле Доброполья действительно ликвидировали 2 российских котла. Украина имеет определенный успех в районе Кучерова Яра и Нового Шахового. Впрочем, о полноценном контрнаступлении пока речь не идет.
Александр Сырский на днях сказал, что ВСУ усилили давление на Добропольский выступление. Это делают, чтобы отвлечь россиян от Покровска.