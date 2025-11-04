Ключевые заявления главы государства во время его выступления собрал 24 Канал.

Что говорит Зеленский относительно вступления Украины в ЕС?

16:13, 4 ноября

Украина может стать членом ЕС до 2030 года, –Зеленский

На вопрос о будущем Украины и Евросоюза в 2030 году и возможность стать президентом, который приведет страну в ЕС, Владимир Зеленский ответил, что надеется на более быстрое присоединение.

Прежде всего я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой,
– подчеркнул Владимир Зеленский.

16:08, 4 ноября

Украина ожидает разрешения от США в использовании дальнобойного оружия

Президент подчеркнул, что Украина должна иметь мощную систему сдерживания и активно ее применять.

США должны быть открыты к использованию дальнобойного оружия для сдерживания России,
– подчеркнул Зеленский.

Для этого, по его словам, необходима поддержка США и лично президента Дональда Трампа.

В то же время Зеленский подчеркнул важность введения вторичных санкций против России – прежде всего в сфере газа и ядерной энергетики.

Такие шаги, по его словам, должны ослабить российский военно-промышленный комплекс и уменьшить производство ракет, которыми Москва атакует Украину.

15:56, 4 ноября

Президент ответил на замечания относительно антикоррупционных органов

Владимир Зеленский отметил, что во время полномасштабной войны в Украине продолжают воплощать антикоррупционные реформы.

Он убежден, что следование четкому плану выполнения условий ЕС, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией, должно приблизить Украину к открытию определенных переговорных кластеров о вступлении в ЕС.

Президент добавил, что Украина продолжает двигаться к принятию законов и правил, соразмерных с основными принципами Евросоюза.

15:34, 4 ноября

Зеленский сказал, поддерживает ли Трамп вступление Украины в ЕС

По словам президента, Трамп понимает, что членство Украины в ЕС – это выбор украинцев. Ведь Украина географически, исторически является частью Европы.

Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС,
– подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что говорил с главой Белого дома относительно ветирования вступления Украины в ЕС Венгрией, на что Дональд Трамп пообещал разобраться с этим вопросом.

Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Украины Соединенными Штатами. В частности говорится о недавно принятых санкциях против российских нефтяных компаний.

