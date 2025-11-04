Ключевые заявления главы государства во время его выступления собрал 24 Канал.
Смотрите также Оккупанты готовят реванш на одном из направлений фронта, – Зеленский
Что говорит Зеленский относительно вступления Украины в ЕС?
На вопрос о будущем Украины и Евросоюза в 2030 году и возможность стать президентом, который приведет страну в ЕС, Владимир Зеленский ответил, что надеется на более быстрое присоединение. Прежде всего я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой, Президент подчеркнул, что Украина должна иметь мощную систему сдерживания и активно ее применять. США должны быть открыты к использованию дальнобойного оружия для сдерживания России, Для этого, по его словам, необходима поддержка США и лично президента Дональда Трампа. В то же время Зеленский подчеркнул важность введения вторичных санкций против России – прежде всего в сфере газа и ядерной энергетики. Такие шаги, по его словам, должны ослабить российский военно-промышленный комплекс и уменьшить производство ракет, которыми Москва атакует Украину. Владимир Зеленский отметил, что во время полномасштабной войны в Украине продолжают воплощать антикоррупционные реформы. Он убежден, что следование четкому плану выполнения условий ЕС, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией, должно приблизить Украину к открытию определенных переговорных кластеров о вступлении в ЕС. Президент добавил, что Украина продолжает двигаться к принятию законов и правил, соразмерных с основными принципами Евросоюза. По словам президента, Трамп понимает, что членство Украины в ЕС – это выбор украинцев. Ведь Украина географически, исторически является частью Европы. Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС, Он также рассказал, что говорил с главой Белого дома относительно ветирования вступления Украины в ЕС Венгрией, на что Дональд Трамп пообещал разобраться с этим вопросом. Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Украины Соединенными Штатами. В частности говорится о недавно принятых санкциях против российских нефтяных компаний. Глава также поблагодарил Европу за принятый против Москвы санкционного
Украина может стать членом ЕС до 2030 года, –Зеленский
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Украина ожидает разрешения от США в использовании дальнобойного оружия
– подчеркнул Зеленский.
Президент ответил на замечания относительно антикоррупционных органов
Зеленский сказал, поддерживает ли Трамп вступление Украины в ЕС
– подчеркнул Зеленский.
На вопрос о будущем Украины и Евросоюза в 2030 году и возможность стать президентом, который приведет страну в ЕС, Владимир Зеленский ответил, что надеется на более быстрое присоединение.
Прежде всего я хотел бы верить, что Украина будет в ЕС раньше, чем в 2030 году. Возможно, это звучит как научная фантастика для вас, но, в конце концов, и защита независимости Украины от России когда-то тоже казалась фантастикой,
Президент подчеркнул, что Украина должна иметь мощную систему сдерживания и активно ее применять.
США должны быть открыты к использованию дальнобойного оружия для сдерживания России,
Для этого, по его словам, необходима поддержка США и лично президента Дональда Трампа.
В то же время Зеленский подчеркнул важность введения вторичных санкций против России – прежде всего в сфере газа и ядерной энергетики.
Такие шаги, по его словам, должны ослабить российский военно-промышленный комплекс и уменьшить производство ракет, которыми Москва атакует Украину.
Владимир Зеленский отметил, что во время полномасштабной войны в Украине продолжают воплощать антикоррупционные реформы.
Он убежден, что следование четкому плану выполнения условий ЕС, в том числе и в сфере борьбы с коррупцией, должно приблизить Украину к открытию определенных переговорных кластеров о вступлении в ЕС.
Президент добавил, что Украина продолжает двигаться к принятию законов и правил, соразмерных с основными принципами Евросоюза.
По словам президента, Трамп понимает, что членство Украины в ЕС – это выбор украинцев. Ведь Украина географически, исторически является частью Европы.
Дональд Трамп поддерживает Украину как будущего члена ЕС,
Он также рассказал, что говорил с главой Белого дома относительно ветирования вступления Украины в ЕС Венгрией, на что Дональд Трамп пообещал разобраться с этим вопросом.
Владимир Зеленский подчеркнул важность поддержки Украины Соединенными Штатами. В частности говорится о недавно принятых санкциях против российских нефтяных компаний.
Глава также поблагодарил Европу за принятый против Москвы санкционного