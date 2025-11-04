Ключові заяви глави держави під час його виступу зібрав 24 Канал.
Дивіться також Окупанти готують реванш на одному з напрямків фронту, – Зеленський
Що каже Зеленський стосовно вступу України до ЄС?
На запитання про майбутнє України та Євросоюзу у 2030 році й можливість стати президентом, який приведе країну до ЄС, Володимир Зеленський відповів, що сподівається на швидше приєднання. Передусім я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою, Президент наголосив, що Україна повинна мати потужну систему стримування й активно її застосовувати. США мають бути відкриті до використання далекобійної зброї для стримування Росії, Для цього, за його словами, необхідна підтримка США та особисто президента Дональда Трампа. Водночас Зеленський підкреслив важливість запровадження вторинних санкцій проти Росії – насамперед у сфері газу та ядерної енергетики. Такі кроки, за його словами, мають послабити російський військово-промисловий комплекс і зменшити виробництво ракет, якими Москва атакує Україну. Володимир Зеленський зауважив, що під час повномасштабної війни в Україні продовжують втілювати антикорупційні реформи. Він переконаний, що слідування чіткому плану виконання умов ЄС, зокрема й у сфері боротьби з корупцією, має наблизити Україну до відкриття певних переговорних кластерів про вступ до ЄС. Президент додав, що Україна продовжує рухатися до ухвалення законів та правил, співмірних із основними принципами Євросоюзу. За словами президента, Трамп розуміє, що членство України в ЄС – це вибір українців. Адже Україна є географічно, історично є частиною Європи. Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС, Він також роповів, що говорив з очільником Білого дому стосовно ветування вступу України до ЄС Угорщиною, на що Дональд Трамп пообіцяв розібратися з цим питанням. Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримки України Сполученими Штатами. Зокрема мовиться про нещодавно ухвалені санкції проти російських нафтових компаній. Глава також подякував Європі за ухвалений проти Москви санкційного
Україна може стати членом ЄС до 2030 роук, – Зеленський
– підкреслив Володимир Зеленський.
Україна очікує на дозвіл від США у використанні далекобійної зброї
– підкреслив Зеленський.
Президент відповів на зауваження стосовно антикорупційних органів
Зеленський сказав, чи Трамп підтримує вступ України в ЄС
– наголосив Зеленський.
На запитання про майбутнє України та Євросоюзу у 2030 році й можливість стати президентом, який приведе країну до ЄС, Володимир Зеленський відповів, що сподівається на швидше приєднання.
Передусім я хотів би вірити, що Україна буде в ЄС раніше, ніж у 2030 році. Можливо, це звучить як наукова фантастика для вас, але, зрештою, і захист незалежності України від Росії колись теж здавався фантастикою,
Президент наголосив, що Україна повинна мати потужну систему стримування й активно її застосовувати.
США мають бути відкриті до використання далекобійної зброї для стримування Росії,
Для цього, за його словами, необхідна підтримка США та особисто президента Дональда Трампа.
Водночас Зеленський підкреслив важливість запровадження вторинних санкцій проти Росії – насамперед у сфері газу та ядерної енергетики.
Такі кроки, за його словами, мають послабити російський військово-промисловий комплекс і зменшити виробництво ракет, якими Москва атакує Україну.
Володимир Зеленський зауважив, що під час повномасштабної війни в Україні продовжують втілювати антикорупційні реформи.
Він переконаний, що слідування чіткому плану виконання умов ЄС, зокрема й у сфері боротьби з корупцією, має наблизити Україну до відкриття певних переговорних кластерів про вступ до ЄС.
Президент додав, що Україна продовжує рухатися до ухвалення законів та правил, співмірних із основними принципами Євросоюзу.
За словами президента, Трамп розуміє, що членство України в ЄС – це вибір українців. Адже Україна є географічно, історично є частиною Європи.
Дональд Трамп підтримує Україну як майбутнього члена ЄС,
Він також роповів, що говорив з очільником Білого дому стосовно ветування вступу України до ЄС Угорщиною, на що Дональд Трамп пообіцяв розібратися з цим питанням.
Володимир Зеленський підкреслив важливість підтримки України Сполученими Штатами. Зокрема мовиться про нещодавно ухвалені санкції проти російських нафтових компаній.
Глава також подякував Європі за ухвалений проти Москви санкційного