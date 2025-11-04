Захисники посилюють тиск на Добропільському виступі. Через це противник змушений розпорошувати сили і не може сконцентрувати основні зусилля у районі Покровська, передає 24 Канал.
Що задумали окупанти у районі Добропілля?
Під час спілкування з журналістами 3 листопада Володимир Зеленський розповів, що українська контрнаступальна операція на Добропільському напрямку продовжується. Головком йому доповів, що Сили оборони зачистили ще 2,5 – 3 кілометри.
За словами президента, є очевидним, що Росія втратила ініціативу на цьому відтинку фронту. Однак є усі ознаки того, ворог готує реванш. Противник вже накопичує сили.
До слова, 2 листопада російський блогер заявив, що українці звільнили Нове Шахове (на схід від Добропілля) і що російські війська утримують позиції не далі, ніж південніше Кучерового Яру (на північний схід від Добропілля).
Що відбувається на Добропільському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на Покровському напрямку?
- У Покровську йдуть важкі бої. Велика кількість російських ДРГ просочується у місто. 60 відсотків населеного пункту перебуває під контролем окупантів.
- Щоб розблокувати логістику українських підрозділів, ГУР здійснило десантну операцію. Спецпризначенці проводять стабілізаційні дії у місті.
- Наприкінці жовтня Володимир Путін заявляв, що українські сили у Покровську та Мирнограді заблоковані. Однак у Києві це спростували.
- За словами волонтера і активіста Сергія Стерненка, ЗСУ у Покровську опинилися у "вогневому мішку". Така ситуація вже була в Авдіївці, Суджі та Вугледарі.
- Близько 170 тисяч військових Росія кинула на захоплення Покровська.