У Покровську тривають запеклі бої з російськими окупантами, передає 24 Канал із посиланням на українську розвідку.

Що відомо про операцію ГУР у Покровську?

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

Наразі спецпризначенці працюють над тим, аби завадити ворогу розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються,

– уточнили у розвідці.

Буданов долучився до командування обороною Покровська / Фото ГУР

Кадри бойової роботи бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР у Покровську: дивіться відео

Нагадаємо, що 31 жовтня низка українських ЗМІ повідомила, що Україна пішла у контрнаступ під Покровськом. Зазначалося, що штурмовики воєнної розвідки висадилися в райони міста – ключові для логістики України.

Вороже міноборони повідомляло, що окупанти, буцімто, ліквідували групу з 11 українських десантників, які висадилися з вертольота. У ГУР спростували заяву росіян. Там розповіли, що спецпризначенці продовжують стабілізаційні дії під керівництвом Кирила Буданова.

Яка ситуація у Покровську?