У Покровську тривають запеклі бої з російськими окупантами, передає 24 Канал із посиланням на українську розвідку.
Що відомо про операцію ГУР у Покровську?
Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.
Наразі спецпризначенці працюють над тим, аби завадити ворогу розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.
З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються,
– уточнили у розвідці.
Буданов долучився до командування обороною Покровська / Фото ГУР
Кадри бойової роботи бійців "Спецпідрозділу Тимура" ГУР у Покровську: дивіться відео
Нагадаємо, що 31 жовтня низка українських ЗМІ повідомила, що Україна пішла у контрнаступ під Покровськом. Зазначалося, що штурмовики воєнної розвідки висадилися в райони міста – ключові для логістики України.
Вороже міноборони повідомляло, що окупанти, буцімто, ліквідували групу з 11 українських десантників, які висадилися з вертольота. У ГУР спростували заяву росіян. Там розповіли, що спецпризначенці продовжують стабілізаційні дії під керівництвом Кирила Буданова.
Яка ситуація у Покровську?
Окупанти нещодавно просунулися в південній частині Мирнограда (на схід від Покровська), а також – у східну частину Родинського (на північ від Покровська).
Українські війська своєю чергою теж просунулися у східному Родинському, де раніше російські джерела заявляли про свою присутність.
Атаки на Добропільському напрямку ускладнюють ворожі спроби оточити Покровськ і Мирноград.
Майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу визнав, що ситуація критична не лише через натиск ворога, а й через помилки у взаємодії командирів. Неправдиві рапорти та слабка координація призвели до хаосу й дозволили противнику прорвати оборону. Попри це, шанс утримати місто залишається. За словами Ткачука, скоординовані дії армії, розвідки та спецпідрозділів уже дали результат – ГУР провело успішні операції, які послабили ворога.
У 68 ОЄБр розповіли, що ситуація у Покровську більш, ніж критична. У місті дуже багато російських ДРГ, які важко виявляти і знищувати.
У 7 корпусі ДШВ заявили, що захисники не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське.