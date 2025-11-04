В Покровске продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами, передает 24 Канал со ссылкой на украинскую разведку.

Смотрите также "Ситуация сверхкритическая, враг занимает оборону": что происходит в Покровске и вокруг города

Что известно об операции ГУР в Покровске?

После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

Сейчас спецназовцы работают над тем, чтобы помешать врагу расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР. В

В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются,

– уточнили в разведке.

Буданов присоединился к командованию обороной Покровска / Фото ГУР

Кадры боевой работы бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР в Покровске: смотрите видео

Напомним, что 31 октября ряд украинских СМИ сообщили, что Украина пошла в контрнаступление под Покровском. Отмечалось, что штурмовики военной разведки высадились в районы города – ключевые для логистики Украины.

Вражеское минобороны сообщало, что оккупанты, якобы, ликвидировали группу из 11 украинских десантников, которые высадились с вертолета. В ГУР опровергли заявление россиян. Там рассказали, что спецназовцы продолжают стабилизационные действия под руководством Кирилла Буданова.

Какова ситуация в Покровске?