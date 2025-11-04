В Покровске продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами, передает 24 Канал со ссылкой на украинскую разведку.
Что известно об операции ГУР в Покровске?
После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.
Сейчас спецназовцы работают над тем, чтобы помешать врагу расширить огневое воздействие на логистику в зоне ответственности ГУР. В
В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются,
– уточнили в разведке.
Буданов присоединился к командованию обороной Покровска / Фото ГУР
Кадры боевой работы бойцов "Спецподразделения Тимура" ГУР в Покровске: смотрите видео
Напомним, что 31 октября ряд украинских СМИ сообщили, что Украина пошла в контрнаступление под Покровском. Отмечалось, что штурмовики военной разведки высадились в районы города – ключевые для логистики Украины.
Вражеское минобороны сообщало, что оккупанты, якобы, ликвидировали группу из 11 украинских десантников, которые высадились с вертолета. В ГУР опровергли заявление россиян. Там рассказали, что спецназовцы продолжают стабилизационные действия под руководством Кирилла Буданова.
Какова ситуация в Покровске?
- Оккупанты недавно продвинулись в южной части Мирнограда (к востоку от Покровска), а также – в восточную часть Родинского (к северу от Покровска).
- Украинские войска в свою очередь тоже продвинулись в восточном Родинском, где ранее российские источники заявляли о своем присутствии.
- Атака на Добропольском направлении осложняют вражеские попытки окружить Покровск и Мирноград.
- Майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала признал, что ситуация критическая не только из-за натиска врага, но и из-за ошибок во взаимодействии командиров. Ложные рапорты и слабая координация привели к хаосу и позволили противнику прорвать оборону. Несмотря на это, шанс удержать город остается. По словам Ткачука, скоординированные действия армии, разведки и спецподразделений уже дали результат – ГУР провело успешные операции, которые ослабили врага.
- 68-й ОЕБр рассказали, что ситуация в Покровске более, чем критическая. В городе очень много российских ДРГ, которые трудно выявлять и уничтожать.
- В 7 корпусе ДШВ заявили, что защитники не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.