Институт изучения войны проанализировал боевые действия на фронте. По данным аналитиков, российские войска недавно имели успехи 4 направлениях, а украинские – на трех. Особое внимание аналитики уделили развитию событий в районе Покровска, передает 24 Канал.

Где продвинулись оккупанты?

Захватчики продвинулись на севере Харьковской области, а именно в южной части Волчанска (на северо-восток от Харькова). На это указывают геолоцированные кадры за 2 ноября.

Представитель Объединенной группировки войск ВСУ полковник Виктор Трегубов 3 ноября сообщил, что российские войска продолжают попытки проникнуть в Волчанск с севера, но зимние погодные условия усложнят такие диверсионно-штурмовые действия.

Снимки за 3 ноября показывают, что противник продвинулся в восточной части Васюковки (на юго-запад от Северска).

Заместитель командира украинского батальона, который действует на Северском направлении, 3 ноября рассказал, что Россия накапливает силы в этом районе и, вероятно, осуществит масштабные механизированные атаки после замерзания почвы зимой.

Геолоцированные кадры за 2 ноября, показывают, что российские войска также продвинулись на юго-запад от Плешчиевки (на юго-восток от Константиновки).

Где имели успех ВСУ?

Украинские силы недавно продвинулись на Купянском направлении, а именно вдоль трассы Р-79 Купянск – Чугуев в северной части Купянска. Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 2 ноября.

Виктор Трегубов сообщил, что бои продолжаются в северном районе Купянска. По его словам, как российские, так и украинские войска в этом районе сталкиваются с логистическими проблемами.

Один из российских блогеров утверждал, что в Радьковке (на север от Купянска) ни россияне, ни украинцы постоянно не находятся, а в Соболевке и Мировом (оба – на запад от Купянска) российские войска не действуют. Тот же блогер заявил, что россияне контролируют около 70% Кондрашовки (на север от Радьковки), а остальные поселения являются спорной "серой зоной".

Украинские войска постепенно освобождают территории возле Доброполья, которые ранее занимали россияне. 2 ноября российский блогер заявил, что украинцы освободили Новое Шахово (на восток от Доброполья) и что российские войска удерживают позиции не дальше, чем южнее Кучерова Яра (на северо-восток от Доброполья).

Последние сообщения свидетельствуют о боях и украинских контратаках у Маяка и Заповедного (на юго-восток от Доброполья), но не упоминают бои на северо-восток или восток от Доброполья, что свидетельствует: те районы уже не являются спорными.

Какая обстановка на фронте / Карты ISW

Какова ситуация в районе Покровска?

Российские войска продвигаются на Покровском направлении и, похоже, чувствуют себя все увереннее в самом городе. Геолоцированные кадры за 3 ноября показывают, что:

подразделения 5-й мотострелковой бригады недавно продвинулись в южной части Мирнограда (на восток от Покровска);

россияне также продвинулись в восточную часть Родинского (на север от Покровска).

Украинские силы тем временем продолжают оборону и контратаки в районе Покровска. Кадры, опубликованные 3 ноября, свидетельствуют, что украинские войска продвинулись в восточном Родинском, где ранее российские источники заявляли о своем присутствии.

Обратите внимание! Украинские контратаки в районе Доброполья замедлили действия 51-й армии по захвату Мирнограда и окружению Покровска с севера и северо-востока. В отличие от предыдущих российских попыток окружения, на этот раз украинские войска ведут контратаку на другом, вспомогательном участке фронта, чтобы создать давление на один из флангов российского наступления.

Бои под Покровском / Карты ISW