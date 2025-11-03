В Покровск зашло большое количество российских ДРГ, которые трудно обнаружить и уничтожить. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый", передает 24 Канал.
Смотрите также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю
Что происходит в Покровске?
По словам воина, оккупанты очень часто маскируются, избегают стрелковых боев. Россиян очень много, и они хаотично перемещаются по городу. Вражеские ДРГ просачиваются в украинские порядки и логистику, создавая там хаос. Командование пытается стабилизировать ситуацию в городе, однако это трудно сделать.
Как по мне, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая,
– подытожил "Лютый".
Напомним, что, по словам президента Зеленского, Россия бросила на захват города около 170 военных.
По данным Института изучения войны, 60 процентов Покровска находится под контролем оккупантов.
Какой ход боев за Покровск?
В конце октября Владимир Путин сообщил, что украинские подразделения в Покровске и Мирнограде заблокированы. Диктатор даже приглашал журналистов воочию убедиться в этом.
Владимир Зеленский и Александр Сырский опровергли заявление главы Кремля об окружении, однако признали сложность ситуации.
Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко рассказал, что в Покровске происходит то, что в свое время имело место в Авдеевке, Угледаре и Судже. Из-за ошибок командования ВСУ фактически оказались в "огневом мешке".
31 октября в СМИ появилась информация, что Украина проводит контрнаступательные действия в Покровске. Штурмовики военной разведки осуществили десантную операцию под руководством Буданова.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что для успешной обороны Украины нужны подготовленные резервы и специальные подразделения, способные наносить удары по флангам и тылам. Переломить ситуацию на Покровском направлении возможно только благодаря стратегической воле, гибкости и мастерству командиров.
Маломуж также сказал, что Россия стянула к Покровску большие и опытные подразделения – воздушно-десантные, десантно-штурмовые и морскую пехоту. Их цель - захватить Покровск и Мирноград и выйти на Константиновку до 15 ноября, чтобы продвигаться дальше по Донецкой области.