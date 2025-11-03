В Покровск зашло большое количество российских ДРГ, которые трудно обнаружить и уничтожить. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады Вячеслав "Лютый", передает 24 Канал.

Что происходит в Покровске?

По словам воина, оккупанты очень часто маскируются, избегают стрелковых боев. Россиян очень много, и они хаотично перемещаются по городу. Вражеские ДРГ просачиваются в украинские порядки и логистику, создавая там хаос. Командование пытается стабилизировать ситуацию в городе, однако это трудно сделать.

Как по мне, в Покровске ситуация сверхкритическая, не могу сказать, что контролируемая,

– подытожил "Лютый".

Напомним, что, по словам президента Зеленского, Россия бросила на захват города около 170 военных.

По данным Института изучения войны, 60 процентов Покровска находится под контролем оккупантов.

Какой ход боев за Покровск?