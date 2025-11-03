Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что ситуация сложная, но еще может измениться. По его словам, судьба Покровска зависит от дальнейших действий украинского командования.

Смотрите также Враг бросил основные силы на Покровск: карта фронта 3 ноября

Как россияне пытаются взять Покровск?

Российские войска действуют сразу в нескольких направлениях, пытаясь окружить Покровск и взять под контроль основные дороги снабжения. Враг применяет смешанную тактику, сочетая обходные маневры с локальными штурмами в пределах города. Из-за этого ситуация остается динамичной и непредсказуемой.

Путину важно показать, что Покровск уже под контролем. Для него это не только военный, но и политический результат, который нужен для демонстрации успехов перед россиянами,

– отметил Маломуж.

Противник концентрирует значительные ресурсы на этом направлении, несмотря на большие потери. Такие действия свидетельствуют, что Москва стремится не только тактического продвижения, но и символического достижения. Украинские подразделения продолжают сдерживать атаки, не позволяя врагу замкнуть кольцо вокруг города.

Какова ситуация в районе Покровска: смотрите на карту

Бои за Покровск могут стать решающими

Украинские силы удерживают часть позиций, хотя ситуация на направлении остается сложной. Россияне перебрасывают резервы и пытаются замкнуть кольцо, но наши подразделения проводят контрудары, чтобы сорвать их планы. Все может решиться в ближайшие дни.

Если мы нейтрализуем резервы врага и нанесем удары по замыкающимся клещам, это будет самый эффективный метод. Такие действия могут изменить ситуацию на Покровском направлении,

– объяснил генерал.

Успех украинской обороны зависит от скорости принятия решений и координации подразделений. Решающим фактором может стать нестандартное ведение боя, которое заставит противника перейти к обороне. Несмотря на тяжелые условия, украинская армия сохраняет потенциал для маневра и инициативы.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Украина нуждается в подготовленных резервах для контрударов

Маломуж обратил внимание, что Россия месяцами готовит свои штурмовые группы, тогда как Украине необходимо быстрее формировать и тренировать специальные подразделения. Даже в сложных условиях ключевым фактором успеха остается стратегическое мышление. Украина имеет ресурсы и подготовленные подразделения, но результат зависит от того, насколько быстро и гибко командование принимает решения.

Если враг месяцами готовит свои клещи, мы тоже должны готовить спецподразделения, которые смогут нанести неожиданные удары по флангам и тылам,

– отметил генерал.

Такие действия, по его убеждению, дают шанс сорвать планы противника и перейти к активным действиям. Он отметил, что нужна стратегическая воля и решимость командования, ведь только нестандартные решения могут переломить ситуацию на Покровском направлении.

Ситуацию можно изменить только благодаря большой мудрости и мастерству командиров. Нужны не просто силы, а нестандартные действия, которые выбьют врага из равновесия,

– подытожил Маломуж.

Он убежден, что сейчас на Покровском направлении решается не только локальная операция, но и дальнейшая динамика боевых действий на востоке. Успешная оборона станет сигналом, что Украина способна удерживать стратегически важные города даже под давлением численно превосходящих сил России.

Что известно о ситуации в Покровске?