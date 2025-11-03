Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), который обновил обзор фронта за минувшие сутки.

Смотрите также Воюют не обычные военные: генерал армии описал действия россиян в Покровске

Что происходит на линии соприкосновения?

На Сумском направлении бои продолжались вблизи Андреевки и Варачино. По данным вражеских блогеров, украинские войска, вероятно, достигли окружения оккупантов в Безсаловке.

бои продолжались вблизи Андреевки и Варачино. По данным вражеских блогеров, украинские войска, вероятно, достигли окружения оккупантов в Безсаловке. У Харьковской области враг наступал возле Волчанска и Синельниково. Также атаки происходили неподалеку Хатнего, Одрадного и Двуречанского. Оккупанты вперед не продвинулись.

враг наступал возле Волчанска и Синельниково. Также атаки происходили неподалеку Хатнего, Одрадного и Двуречанского. Оккупанты вперед не продвинулись. Российские войска недавно продвинулись в центральной части Купянска, а также возле Каменки и в направлении Колодязного, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Куриловки.

Карты фронта по состоянию на 3 ноября / Инфографика ISW

На Лиманском направлении россияне атаковали Коровий Яр, Ставки, Заречное и Ямполь. Вблизи последнего враг недавно усилил наступления, проводя целенаправленные штурмы.

россияне атаковали Коровий Яр, Ставки, Заречное и Ямполь. Вблизи последнего враг недавно усилил наступления, проводя целенаправленные штурмы. На Северском направлении россияне пытались продвигаться возле Дроновки, Серебрянки, Григорьевки, Звановки, Переездного и Федоровки.

россияне пытались продвигаться возле Дроновки, Серебрянки, Григорьевки, Звановки, Переездного и Федоровки. На Покровском направлении противник атаковал Гришино, Родинское, Сухецкое, а также продвигался возле Красного Лимана, Новоэкономичного, Николаевки, Разино, Уют, Бойковки, Федоровки, вблизи и в самом Мирнограде, возле Лисовки, Сухого Яра, Звериного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.



Ситуация возле Покровска остается напряженной / Инфографика ISW

На Константиновском направлении россияне атаковали вблизи Часового Яра, Щербиновки, Александро-Шултино, Плещеевки, Берестока, Русиного Яра, Полтавки и Софиевки.

россияне атаковали вблизи Часового Яра, Щербиновки, Александро-Шултино, Плещеевки, Берестока, Русиного Яра, Полтавки и Софиевки. Вблизи Новопавловки происходили атаки в Новониколаевке, Дачное и Филии.

происходили атаки в Новониколаевке, Дачное и Филии. Российские войска за прошедшие сутки наступали возле Орехова в районе Щербаков, Каменского, Приморского и Степногорска

в районе Щербаков, Каменского, Приморского и Степногорска На Херсонском направлении состоялись вражеские атаки вблизи Антоновского моста, но продвижений не было.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

На Гуляйпольском направлении оккупанты наступали возле Красногорского, Успеновки, Привольного, Рыбного, Охотничьего, Новониколаевки и Павловки. Украинские войска, вероятно, контратаковали вблизи Сладкого, Нового и Новониколаевки.

оккупанты наступали возле Красногорского, Успеновки, Привольного, Рыбного, Охотничьего, Новониколаевки и Павловки. Украинские войска, вероятно, контратаковали вблизи Сладкого, Нового и Новониколаевки. Возле Доброполье Силы обороны недавно продвинулись на запад от Шахова. Россияне вместо этого атаковали у Маяка, Дорожного и Заповедного.

Подведем итоги, что украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья. Оккупанты имели успехи на Купянском и Покровском направлениях и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Как изменилась ситуация на фронте?