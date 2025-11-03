Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW), який оновив огляд фронту за минулу добу.

Що відбувається на лінії зіткнення?

На Сумському напрямку бої тривали поблизу Андріївки та Варачиного. За даними ворожих блогерів, українські війська, ймовірно, досягли оточення окупантів у Безсалівці.

У Харківській області ворог наступав біля Вовчанська та Синельникового. Також атаки відбувалися неподалік Хатнього, Одрадного та Дворічанського. Окупанти вперед не просунулися.

Російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська, а також біля Кам'янки та у напрямку Колодязного, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного та Курилівки.

Карти фронту станом на 3 листопада / Інфографіка ISW

На Лиманському напрямку росіяни атакували Коровий Яр, Ставки, Зарічне та Ямпіль. Поблизу останнього ворог нещодавно посилив наступи, проводячи цілеспрямовані штурми.

На Сіверському напрямку росіяни намагалися просуватися біля Дронівки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Переїзного та Федорівки.

На Покровському напрямку противник атакував Гришине, Родинське, Сухецьке, а також просувався біля Красного Лиману, Новоекономічного, Миколаївки, Разіного, Затишок, Бойківки, Федорівки, поблизу і в самому Мирнограді, біля Лисівки, Сухого Яру, Звірового, Котлиного, Удачного і Молодецького.



Ситуація біля Покровська залишається напруженою / Інфографіка ISW

На Костянтинівському напрямку росіяни атакували поблизу Часового Яру, Щербинівки, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Берестока, Русиного Яру, Полтавки та Софіївки.

Поблизу Новопавлівки відбувалися атаки в Новомиколаївці, Дачне та Філії.

Російські війська минулої доби наступали біля Оріхова в районі Щербаків, Кам'янського, Приморського та Степногірська

На Херсонському напрямку відбулися ворожі атаки поблизу Антонівського мосту, але просувань не було.

На Гуляйпільському напрямку окупанти наступали біля Красногірського, Успенівки, Привільного, Рибного, Охотничого, Новомиколаївки та Павлівки. Українські війська, ймовірно, контратакували поблизу Солодкого, Нового та Новомиколаївки.

Біля Добропілля Сили оборони нещодавно просунулися на захід від Шахова. Росіяни натомість атакували біля Маяка, Дорожнього та Заповідного.

Підсумуємо, що українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля. Окупанти мали успіхи на Куп'янському та Покровському напрямках і в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Як змінилася ситуація на фронті?