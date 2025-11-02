Перед окупантами стоїть завдання окупувати Покровськ, Мирноград і зайти в Костянтинівку до 15 листопада, щоб далі захоплювати всю Донецьку область. Це в ефірі 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Покровськ сьогодні став одним із головних факторів для Путіна. Він стягнув туди з багатьох напрямків фронту, а також з резервів досвідчені війська. Насамперед це повітряно-десантні, десантно-штурмові спецнази, морська піхота, військові, які мають досвід ведення війни в містах", – сказав він.

Як ЗСУ руйнують плани ворога?

Микола Маломуж зазначив, що плани ворога проваляться. Однак росіяни змогли просунутися з півдня Покровська, проникають в місто. Це не тільки диверсійні, але й малі штурмові групи, які захоплюють низку позицій.

ЗСУ підготували протидію. Різноманітні підрозділи були залучені для знищення тих російських груп, які перебувають у Покровську, розблокування окремих секторів міста і головне – завдання ударів по резервах і логістиці ворога. Це важливо, щоб загарбники не наступали знову і знову, не проникали у місто, не заходили з півночі, з півдня.

Ворог хоче обійти або зовсім оточити місто. Водночас зайти в Мирноград, перекривши логістичні шляхи, створивши умови для напівоточення або замикання наших українських військ. Якщо окупанти повністю заблокують Покровськ, то буде перекрита дорога на Мирноград.

Тому на цей момент розглядаємо і Покровськ, і Мирноградську агломерацію. Це ті центри, які сьогодні важливі, щоб ми зберегли складову не тільки територіальну, але й військову тактичну. Знищуємо ворога, який туди підтягнув великі резерви. Це буде подвійне завдання – зірвати плани ворога і знищити передові частини,

– пояснив генерал армії.

За його словами, ці ЗСУ сьогодні виконують ці завдання, хоч і дуже складно. Є успішні операції, є не зовсім. Однак робота триває.

Що відбувається у Покровську?