Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

Що відбувається в Покровську?

Окупанти фіксуються або знищуються в різних районах Покровська, що збільшує "сіру зону" його диверсійно-розвідувальної діяльності. Останні дні зосередженість збільшується на східних околицях міста в районі населеного пункту Рівне, а також наявна фіксація на північних околицях, де кацапської піхоти стає більше.

Ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо,

– пишуть аналітики.

Ситуація в Покровську / Фото DeepState

Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити.

Крім того, в район Покровська приїхало вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль. Було прийняте рішення залучити різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста.

