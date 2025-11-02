Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.
Дивіться також Військовий експерт назвав міста, для яких є найбільші загрози по фронту
Що відбувається в Покровську?
Окупанти фіксуються або знищуються в різних районах Покровська, що збільшує "сіру зону" його диверсійно-розвідувальної діяльності. Останні дні зосередженість збільшується на східних околицях міста в районі населеного пункту Рівне, а також наявна фіксація на північних околицях, де кацапської піхоти стає більше.
Ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо,
– пишуть аналітики.
Ситуація в Покровську / Фото DeepState
Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити.
Крім того, в район Покровська приїхало вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль. Було прийняте рішення залучити різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста.
Останні новини про фронт: що відомо?
За даними Генштабу ЗСУ, російська армія здійснила 143 бойові зіткнення протягом доби. Українські захисники зупинили 50 ворожих штурмів на Покровському напрямку та відбили атаки на кількох інших напрямках, включаючи Костянтинівський, Олександрівський, Гуляйпільський і Оріхівський.
Також відомо, що за добу 1 листопада Кремль втратив 940 солдатів. Загалом від початку війни загинули 1 143 670 окупантів.
Раніше у DeepState розповідали, що українські війська відкинули противника поблизу Нового Шахового, стабілізуючи ситуацію на цій ділянці фронту. Водночас росіяни окупували Новогригорівку та просунулися одразу в трьох селах, що перебувають у "сірій" зоні.