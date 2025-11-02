З початку повномасштабної війни на передовій загинули 1 143 670 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 2 листопада?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
  • танків – 11 361 (+0);
  • бойових броньованих машин – 23 525 (+4);
  • артилерійських систем – 34 162 (+25);
  • РСЗВ – 1 534 (+0);
  • засобів ППО – 1 235 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348);
  • крилатих ракет – 3 917 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 290 (+120);
  • спеціальної техніки – 3 987 (+0).

Загальні втрати Росії 2 листопада 2025
Втрати Росії у війні на 2 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Що відомо про проблеми росіян на фронті?