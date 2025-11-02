З початку повномасштабної війни на передовій загинули 1 143 670 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога на 2 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
- танків – 11 361 (+0);
- бойових броньованих машин – 23 525 (+4);
- артилерійських систем – 34 162 (+25);
- РСЗВ – 1 534 (+0);
- засобів ППО – 1 235 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348);
- крилатих ракет – 3 917 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 290 (+120);
- спеціальної техніки – 3 987 (+0).
Втрати Росії у війні на 2 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про проблеми росіян на фронті?
Днями українські бійці знищили в Ростовській області ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", а також уразили радіолокаційну станцію "НЕБО-У". Ця дорога техніка ворога загрожувала українській авіації.
На Покровському напрямку росіяни змушені йти в "м'ясні бої" за наказом командування. При цьому окупанти не отримують від влади належної підтримки та виплат.
На Харківщині Росія також "кинула" своїх солдатів без спорядження, харчування їм дають мало, а літню форму не заміюють на теплішу.