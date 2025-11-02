З початку повномасштабної війни на передовій загинули 1 143 670 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Росіяни могли й не помітити: як вдалося знищити "Орешник" та що це означає для Путіна

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:



Втрати Росії у війні на 2 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Днями українські бійці знищили в Ростовській області ворожий зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3", а також уразили радіолокаційну станцію "НЕБО-У". Ця дорога техніка ворога загрожувала українській авіації.

На Покровському напрямку росіяни змушені йти в "м'ясні бої" за наказом командування. При цьому окупанти не отримують від влади належної підтримки та виплат.