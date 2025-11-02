С начала полномасштабной войны на передовой погибли 1 143 670 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Россияне могли и не заметить: как удалось уничтожить "Орешник" и что это значит для Путина

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери России в войне на 2 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

На днях украинские бойцы уничтожили в Ростовской области вражеский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3", а также поразили радиолокационную станцию "НЕБО-У". Эта дорогостоящая техника врага угрожала украинской авиации.

На Покровском направлении россияне вынуждены идти в "мясные бои" по приказу командования. При этом оккупанты не получают от власти должной поддержки и выплат.