Силы специальных операций ВСУ.
Что известно об уничтоженных системах?
Ночью 28 сентября ССО вместе с повстанческим движением в России "Черная искра" провели специальные мероприятия, в результате которых вывели "критические элементы системы ПВО".
Произошло это в Ростовской области.
Стоимость каждого из комплексов измеряется несколькими сотнями миллионов долларов,
– отмечают в ССО.
Они рассказали, что "БУК-М3" может поражать цели на расстоянии до 80 километров, а "НЕБО-У" выявлять истребители на расстоянии до 400 километров.
Эти системы представляли большую угрозу для работы украинской авиации в прифронтовой зоне, а еще они препятствовали дальнобойным ударам по России.
За последние сутки ВСУ ликвидировали 970 российских оккупантов и 850 единиц техники и вооружения.
Недавно ударные беспилотники СБУ попали в ЗРК "Панцирь-С2", две нефтебазы и две РЛС в оккупированном Крыму.
Той же ночью прилетело по двум нефтеперерабатывающим заводам в Ульяновской области и республике Марий Эл, а также газоперерабатывающий завод в Буденновске.