Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Дивіться також Воюють у літньому одязі та "на виснаження", – ISW про російських солдатів на Харківщині

Що відомо про знищені системи?

Вночі 28 вересня ССО разом із повстанським рухом в Росії "Чорна іскра" провели спеціальні заходи, унаслідок яких вивели "критичні елементи системи ППО".

Сталося це у Ростовській області.

Вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів,

– зауважують у ССО.

Вони розповіли, що "БУК-М3" може уражати цілі на відстані до 80 кілометрів, а "НЕБО-У" виявляти винищувачі на відстані до 400 кілометрів.

Ці системи становили велику загрозу для роботи української авіації у прифронтовій зоні, а ще вони перешкоджали далекобійним ударам по Росії.

Втрати Росії: останні новини