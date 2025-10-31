укррус
Ще 970 окупантів та понад 850 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 31 жовтня
Ще 970 окупантів та понад 850 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 31 жовтня

Софія Рожик
Основні тези
  • За останню добу українські сили ліквідували 970 російських окупантів.
  • Втрати техніки та озброєння Росії склали понад 850 одиниць.
Втрати Росії станом на 31 жовтня - 24 Канал
Втрати Росії станом на 31 жовтня / Фото Getty Images

Армія країни-терористки продовжує зменшуватися на фронті в Україні. За останню добу українські оборонці ліквідували ще 970 окупантів.

Загалом війська Росії зменшилися уже на 1 141 830 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 31 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають приблизно:

  • особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб;
  • танків – 11 310 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 519 (+5);
  • артилерійських систем – 34 128 (+39);
  • РСЗВ – 1 533 (+2);
  • засобів ППО – 1 233 (+1);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648);
  • крилатих ракет – 3 917 (+37);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118);
  • спеціальної техніки – 3 986 (+0).

Втрати Росії 31 жовтня

Втрати ворога на 31 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії: останні новини