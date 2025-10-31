Ще 970 окупантів та понад 850 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 31 жовтня

Загалом війська Росії зменшилися уже на 1 141 830 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 31 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають приблизно:

особового складу – близько 1 141 830 (+970) осіб;

танків – 11 310 (+5);

бойових броньованих машин – 23 519 (+5);

артилерійських систем – 34 128 (+39);

РСЗВ – 1 533 (+2);

засобів ППО – 1 233 (+1);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 76 355 (+648);

крилатих ракет – 3 917 (+37);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 111 (+118);

спеціальної техніки – 3 986 (+0).

Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше — тут.

Втрати ворога на 31 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати Росії: останні новини