Під прицілом були НПЗ в Ульяновській області та республіці Марій Ел. Результати та збитки уточнюються, повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які наслідки атаки на Росію?

В Ульяновській області уражено Новоспаський нафтопереробний завод. Цей НПЗ у населеному пункті Новоспаське входить до складу холдингу "Промінвест".

Він займається первинною переробкою вуглеводнів, об'ємом 600 тисяч тонн нафти на рік. Це 0,2% від загальної російської переробки. Продукція НПЗ – бензин, дизпаливо та мазут.

"Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів", – додали у Генштабі.

️Також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино. Об'єкт забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу.

Проєктна потужність переробки – 1,3 мільйона тонн на рік, а це – 0,5% всієї переробки Росії.

"Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту", – уточнили в ЗСУ.

Окрім того, під прицілом був Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю, який забезпечує газом низку підприємств та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

На цьому об'єкті було влучання у виробничу установку ГПУ-1.

Проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 мільярда кубометрів газу на рік.

