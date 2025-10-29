Під ударом була Москва та ще понад 10 регіонів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське міноборони.

Дивіться також У Росії, ймовірно, був атакований Марійський НПЗ, що за 1000 кілометрів від України

Що відомо про нічну атаку на Росію?

Росіяни стверджують, що їхня "певео" нібито перехопила та знищила 100 безпілотників:

46 над Брянською областю,

️12 над Калузькою,

8 над Бєлгородською,

7 над Краснодарським краєм,

6 над Московським регіоном,

6 над Орловською областю,

️4 над Ульяновською,

️по 3 над Кримом та республікою Марій Ел,

️2 над Ставропольським краєм,

по 1 над Курською, Смоленською та Тульською областями.

Відомо, що наслідки є в Новоспаському в Ульяновській області на нафтопереробному заводі "НС-Ойл".

Тим часом російська влада каже, що Новоспаському районі атаку було відбито, жертв немає, однак є падіння уламків, де була пожежа.

У Ставропольському краї теж бідкалися. Казали, що БпЛА "спробували атакувати" промислову зону міста Будьонновськ.

"Істотних збитків атака не завдала, жертв і руйнувань вдалося уникнути. На території падіння безпілотників наразі працюють оперативні служби", – пише місцева влада.

Тим часом у Брянській області, попередньо, пошкоджено 9 житлових будинків та виробниче приміщення агропромислового холдингу "Міраторг".

Ще увечері 28 жовтня від безпілотників відбивалася Московська область. Там нібито збили 3 безпілотники, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Після опівночі на Москву летіли ще 4 БпЛА.

Вночі БпЛА атакували й окупований Крим