Під ударом була Москва та ще понад 10 регіонів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське міноборони.
Що відомо про нічну атаку на Росію?
Росіяни стверджують, що їхня "певео" нібито перехопила та знищила 100 безпілотників:
46 над Брянською областю,
️12 над Калузькою,
8 над Бєлгородською,
7 над Краснодарським краєм,
6 над Московським регіоном,
6 над Орловською областю,
️4 над Ульяновською,
️по 3 над Кримом та республікою Марій Ел,
️2 над Ставропольським краєм,
по 1 над Курською, Смоленською та Тульською областями.
Відомо, що наслідки є в Новоспаському в Ульяновській області на нафтопереробному заводі "НС-Ойл".
Тим часом російська влада каже, що Новоспаському районі атаку було відбито, жертв немає, однак є падіння уламків, де була пожежа.
У Ставропольському краї теж бідкалися. Казали, що БпЛА "спробували атакувати" промислову зону міста Будьонновськ.
"Істотних збитків атака не завдала, жертв і руйнувань вдалося уникнути. На території падіння безпілотників наразі працюють оперативні служби", – пише місцева влада.
Тим часом у Брянській області, попередньо, пошкоджено 9 житлових будинків та виробниче приміщення агропромислового холдингу "Міраторг".
Ще увечері 28 жовтня від безпілотників відбивалася Московська область. Там нібито збили 3 безпілотники, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.
Після опівночі на Москву летіли ще 4 БпЛА.
Вночі БпЛА атакували й окупований Крим
Внаслідок нічної атаки безпілотників на окупований Крим у ніч на 29 жовтня сталося загоряння на Сімферопольській ТЕЦ і нафтобазі у Гвардійському.
Через обстріл там можуть бути проблеми з електропостачанням та теплопостачанням.
Окупанти кажуть, що їхня "певео" знищила 5 безпілотників.