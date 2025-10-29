Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

Які наслідки атаки по НПЗ в Ульяновській області?

Про атаку на Новоспаське в Ульяновській області почали повідомляти близько опівночі 29 жовтня. За попередніми даними, була атакована нафтобаза ВАТ "НС-Ойл".

Ульяновська область Росії була під атакою 29 жовтня / Фото Exilenova+

Місцеві зазначали, що всього там чули від 5 до 8 вибухів. У мережу вже опублікували відео з наслідками атаки, де можна побачити вогняні хмари та стовп диму.

У Новоспаському в Росії чули вибухи / Відео Exilenova+

Також відомо, що попередньо під удар потрапила установка АВТ-200. Сам "НС-Ойл" переробляє нафту, виробляє бензинову та дизельну фракції, мазут. Потужність заводу до 600 000 тонн пального на рік.



НПЗ "НС-Ойл" на карті / Фото Supernova+

Цікаво, що в самому районі Новоспаському розташовано три нафтопереробних заводи. Поки що про наслідки повідомлялося на одному.

Російські НПЗ продовжують перебувати під атаками / Відео Exilenova+

Російські телеграм-канали писали, що нібито їхня ППО працювала по "українських дронах". Місцеві також зазначали про спалахи та звуки мотора в небі. Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

До речі, полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів в етері 24 Каналу, що атаки України на російські енергетичні об'єкти можуть стати ефективним способом досягнення припинення вогню. На думку експерта, це допоможе посадити Володимира Путіна за стіл перемовин.

Де ще чули вибухи у Росії?

Окрім того, повідомлялося про атаку на ТОВ "Ставролен" у Будьонівську, що в Ставропольському краї Росії. Це підприємство є великим виробником хімічної продукції, зокрема поліетилену, поліпропілену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.

У Будьонівську вночі 29 жовтня були вибухи / Відео Exilenova+

Місцеві були "вражені" самою атакою, казали, що це "повний капець", та викладали відео у мережу.

Попередньо, під атакою міг бути завод "Ставролен" / Відео Supernova+

